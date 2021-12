Durante il periodo festivo diventiamo tutti più golosi e ci concediamo qualche sfizio in più. Tante sono le tentazioni di questo periodo, a cominciare dai dolci tipici. Un esempio è costituito dai panettoni, come quelli artigianali vincitori di un concorso nelle categorie tradizionale, creativo e cioccolato.

Accanto al cibo anche le bevande trovano ampio spazio sulle nostre tavole. Tanto più perché si tende a riunirsi con i propri cari e quindi a concedersi qualche bicchiere in più in compagnia.

Al pari degli alimenti, anche scegliere le bibite richiede attente valutazioni per bere qualcosa di veramente gustoso e speciale. A tal proposito, potrà essere utile sapere che è questa la migliore birra artigianale natalizia di quest’anno premiata in un interessante concorso nazionale.

Il concorso

Il concorso XMAS BEERS 2021, indetto dall’Unionbirrai per la prima volta, mirava a individuare le migliori birre di Natale. Una tradizione quella delle birre natalizie soprattutto del nord Europa. Negli ultimi anni però si sta facendo largo anche nel nostro Paese, accanto ai classici spumanti e vini pregiati alternativi per dessert.

A concorrere, birre artigianali opera di piccoli birrifici indipendenti, ideate in nome della tradizione invernale e del Natale. Una tradizione richiamata nel nome così come nella grafica dell’etichetta di tutte le birre concorrenti. Altri requisiti richiesti, una gradazione alcolica superiore al 6,5%, un’acidità non caratterizzante e amaro tra medio e moderato.

Inoltre, ben accette le note speziate, candite e di frutta rossa.

Ulteriori precisazioni sulle categorie ammesse sono presenti nel bando.

È questa la migliore birra artigianale natalizia di quest’anno premiata in un interessante concorso nazionale

In seguito all’assaggio al buio delle diverse birre, la giuria nel mese di dicembre ha individuato i vincitori del contest.

Ad aggiudicarsi il primo posto, la 21 12 del birrificio Incanto a Casalnuovo in provincia di Napoli, premiata come birra natalizia dell’anno. Si tratterebbe di una Winter Ale in bottiglia, scura, speziata, alcolica e strutturata.

Al secondo posto invece la Honey Moon del birrificio Gravità Zero di Giaveno in provincia di Torino. Medaglia di bronzo per Giotto del birrificio Crak di Campodarsego in provincia di Padova.

Assegnati anche altri premi speciali, circa le birre meglio abbinabili con il panettone realizzato dai pasticcieri dell’Èlite del Panettone Artigianale.

A ottenere questo podio per la piacevolezza dell’abbinamento col suddetto panettone, al primo posto la birra Re Magio del birrificio di Legnano, provincia di Milano. Rispettivamente al secondo e terzo posto, Natale con i tuoi del birrificio Castagnero di Rosta, provincia di Torino, e Ginger Grinch del birrificio Jeb di Valdilana in provincia di Biella.

Approfondimento

Premiato per il miglior rapporto qualità prezzo questo vino prelibato sprigiona fragranti note fruttate al palato