Una festa non è una vera festa senza un brindisi finale davanti ai dolci serviti al termine del menù.

Di qualunque occasione speciale si tratti, è un momento che assolutamente non può mancare. Tanto più durante il Natale o il Capodanno.

Solitamente, la bevanda utilizzata in certi casi è sempre il classico e tradizionale spumante. Può capitare però che a qualcuno dei commensali non piaccia, o ancora di voler sorprendere tutti con una scelta meno scontata.

Tutti brindano e accompagnano i dolci delle feste con lo spumante ignorando questi pregiati vini alternativi

Dobbiamo ovviamente optare per delle bevande che risultino piacevoli al palato e che ben si leghino ai dolci. È risaputo che lo spumante da abbinare in questi casi sia quello dolce. Se volessimo però cambiare un po’ le cose in tavola, vi sono altre proposte da poter considerare, altrettanto valide, da abbinare ai più svariati dessert (n.d.r. i vini riportati sono stati scelti dalla redattrice secondo il proprio gusto e le informazioni in suo possesso).

Se non volessimo rinunciare alle bollicine possiamo optare per un Brachetto, dal colore rosso o rosato e dalle note fruttate.

Altra alternativa frizzante e rossa, potrebbe essere un Lambrusco dolce e amabile.

Non solo bollicine

Ovviamente, le bollicine non sono obbligatorie. Vi sono alcuni vini, infatti, che sono perfetti compagni dei nostri dessert e ne sono privi. Ideali per chi cerca un gusto più deciso, denso e stratificato che possa sorprendere i propri ospiti.

La scelta potrebbe ricadere sui vini fermi dolci ricavati dall’uva Moscato e Malvasia.

Ovviamente, anche i vini passiti potrebbero essere una mossa eccellente. Questi si producono facendo essiccare l’uva, il che li rende più dolci e aromatici. Rientra, oltre i vari vini dalla nomenclatura Passito, anche il Vin Santo. Esistono poi anche Passiti meno zuccherosi e secchi, per chi volesse un gusto meno dolce.

Non meno validi i vini liquorosi, la cui produzione include una quantità aggiuntiva di alcol. Appartengono a questa categoria il Porto, il Marsala, il Madeira e anche lo Zibibbo.

L’ultimo suggerimento riguarda i vini aromatizzati, caratterizzati dall’aggiunta al vino di spezie, aromi e altri ingredienti che ne danno un sapore caratteristico. Un esempio potrebbe essere il Vermut, il Barolo Chinato o la Retsina Greca. Quest’ultima perfetta con questi dolcetti natalizi poco noti o con questi pasticcini con miele e aromi.

La scelta è ampia e non ci farà sfigurare in alcun modo. L’ultima parola ovviamente deve essere, però, quella delle predilezioni del nostro palato.

