Elette tra le città più vivibili e piacevoli da visitare, queste 3 meraviglie renderanno la nostra estate unica e magica

Con l’estate alle porte, molti di noi stanno iniziando ad organizzare le proprie vacanze, pensando a qualche meta interessante. Alcuni, forse, vorranno rimanere in Italia. E, fortunatamente, il Bel Paese offre delle meraviglie davvero uniche. Potremmo, per esempio, addentrarci nella natura, scoprendo un borgo fantastico che si trova in Basilicata e che potrebbe dare una svolta alla nostra estate. Oppure, se amiamo le spiagge, potremmo scoprirne una speciale con bagni di fango e con una natura pazzesca a circondare il tutto. Ma, se vogliamo andare all’estero, sicuramente non mancano le bellezze da visitare. E, in particolare, ci sono alcune città che dovremmo assolutamente mettere in lista.

Iniziamo da Copenaghen e Monaco, città ricche di storia e meraviglie da scoprire che potrebbero davvero farci innamorare

Iniziamo con Copenaghen, capitale danese sognata da tutti i viaggiatori. Questo museo a cielo aperto, pulitissimo e ligio al rispetto dell’ambiente, è tra le città con la più alta qualità di vita. Qui potremo visitare il Palazzo reale di Amalienborg e il parco Tivoli. Impossibili da scartare, poi, il Castello di Kronborg, subito fuori la città e il museo Nazionale. Se dovessimo soggiornare in questo capoluogo, non perdiamoci per nulla al mondo la Sirenetta, tra le più famose attrazioni della città.

Nella lista, troviamo anche Monaco di Baviera, organizzata al meglio, con mezzi che funzionano alla perfezione e città davvero limpida e cristallina. Nella città tedesca potremo visitare la Marienplatz, principale piazza con l’Altes Rathaus e il Neue Rathuas, i due municipi. Sulla torre di quest’ultimo, troviamo il Carillon di Glockenspiel, da non perdere. Ricordiamo poi di visitare il simbolo della vita a Monaco, ossia l’Hofbräuhaus, fabbrica tipica del luogo. Anche il Giardino Inglese merita un’occhiata, ospitandoci in una passeggiata rilassante e davvero fantastica.

Elette tra le città più vivibili e piacevoli da visitare, queste 3 meraviglie renderanno la nostra estate unica e magica

Passiamo poi ad Helsinki, capitale della Finlandia e città gioiello. Stiamo parlando di un luogo organizzatissimo, con mezzi pubblici puntuali e funzionali. La pulizia, poi, è davvero incredibile e rende la città un piccolo angolo di paradiso. La natura che la circonda, inoltre, tipica della nazione in questione, è mozzafiato. Qui potremo visitare la Piazza del Senato con la statua dello zar Alessandro II, in cui campeggia la bellissima Cattedrale. Anche La Fortezza di Suomenlinna merita una visita, proprio come la Chiesa nella Roccia e La Cattedrale ortodossa Uspenski. Dunque, se queste 3 meraviglie sono state elette tra le città più vivibili e piacevoli da vedere, dovremmo provare a organizzare un viaggio. Ognuna di queste chicche ha, infatti, dei luoghi bellissimi da mostrarci e perderli sarebbe un vero e proprio peccato.

