L’Italia è il Paese dell’arte, del mare e del sole, e soprattutto del buon mangiare. Dalla colazione alla cena, dal dolce ai primi piatti, nulla è lasciato al caso o all’improvvisazione.

In questa sede vediamo quali sono le pizzerie da taglio e d’asporto premiate dalla guida 50 Top Pizza per l’anno in corso. Si tratta di luoghi frequentati più spesso dai residenti di quell’area, ma noti anche a turisti e gente di passaggio. Infatti, poiché sono state elette come migliori pizzerie da taglio e asporto nel 2021, sono la meta di milioni di clienti.

La top 10 delle migliori pizzerie da taglio e asporto nel 2021

Partiamo dalla top 10, ossia le prime 10 posizioni occupate da quelle che, secondo il parere della guida citata, sarebbero le migliori del 2021. Abbiamo:

Pizzarium, a Roma;

La Masardona, a Napoli;

Oliva Pizzamore, sita ad Acri, provincia di Cosenza;

Saporè Pizza Bakery, a San Martin Buon Albergo, in provincia di Verona;

Tellia, a Torino;

Sancho, a Fiumicino, in provincia di Roma;

‘O Fiore Mio Pizze di Strada, sita a Bologna;

Granocielo, ad Avezzano, provincia de L’Aquila;

Grotto Pizzeria Castello, in quel di Caggiano, provincia di Salerno;

Gina Pizza, ad Ercolano, provincia di Napoli.

Come si evince, Nord, Centro e Sud sono ben rappresentate. Mancano solo le Isole, che incontreremo presto, nel prosieguo della classifica.

Dall’11° alla 30° posizione per l’edizione 2021

Vediamo adesso altre 20 posizioni, dall’undicesima alla trentesima:

Lievito, Pizza Pane…, a Roma;

Antico Forno Roscioli, ancora nella Capitale;

La Divina Pizza, in quel di Firenze;

Panificio Menchetti, sempre in Toscana ma ad Arezzo;

Alimento, a Brescia;

Forno Brisa, a Bologna;

1947 Pizza Fritta Napoli, nel capoluogo partenopeo;

Pizzeria Cocco, Sassari;

Pane e Tempesta, Roma;

Kalavrì, sita a Catanzaro;

Piedigrotta 2 Express – Il Pizz’ino, ad Alessandria;

Pizzeria Campana dal 1990, a Corigliano Calabro, provincia di Cosenza;

PorzioNi di Pizza, a Napoli;

Pistamentuccia, sita a Bologna;

Scrocchia, a Bergamo;

Ghevido, a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze;

Pizzeria Paco Linus & Luca Iannicelli, a Napoli;

Pizzeria da Filomena, a Castrovillari, Cosenza;

Lievitamente, sita a Viareggio, provincia di Lucca;

Pizzeria a taglio Angelo & Simonetta, a Roma.

Elette come migliori pizzerie da taglio e asporto nel 2021, sono la meta di milioni di clienti

Chiudiamo infine con le ultime 20 posizioni, che costituiscono comunque un riconoscimento senza eguali. Nella Patria della pizza, infatti, non è facile entrare nell’Olimpo dei pizzaioli premiati. Abbiamo:

Il Pizzicotto, a Lecce;

Pane Pizza e…, a Vicenza;

Romanorum Pizza Romana, sita a Trieste;

Bianca Pizza Artigianale, a Jesi, provincia di Ancona;

Pizzeria al Trancio da Charlotte, ad Albenga, Savona;

Pizzeria Mary Rose, a Napoli;

Rivoluzione Pizza Bembo, sita a Padova;

Ben Cotta, a Bologna;

Pezz de Pane, sita a Frosinone;

Sauardò, a Civitanova Marche, provincia di Macerata;

Officine Bertolini, a Perugia;

Compagnia della Pizza, a Giulianova, Teramo;

Panificio Graziano, a Palermo;

50 Teglie, sita a Torino;

Panificio di Gesù, ad Altamura, provincia di Bari;

IBRIS – Focacce e Pizze, a Trento;

5 Lire, in quel di Potenza;

Storie di Pane, sita a Vallo della Lucania, provincia di Salerno;

L’Orso in Teglia, a Messina;

20 Pizza & Delicious in Teglia, a Cava de’ Tirreni, provincia di Salerno.

Approfondimento

Consigli utili ed errori da evitare nel procedimento di un impasto perfetto per una pizza casalinga.