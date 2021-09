Nasce come capo d’abbigliamento per gli operai e negli anni si trasforma nel pantalone più usato al Mondo. Chi non ha mai indossato un paio di jeans, scuri o chiari, larghi o stretti ma comunque bellissimi? Immancabili nei nostri armadi, sono un classico della moda di tutti i tempi e si scelgono per la comodità e la versatilità.

Possiamo indossarli di giorno, di sera, per un pranzo con gli amici o una cena formale. Basta abbinarli con gli accessori e i vestiti migliori ed ecco che il risultato sarà sempre strepitoso. Sin da giovani, uomini e donne non riescono a farne a meno, ma attenzione ad alcuni piccoli dettagli.

Abbiamo parlato di modelli, perché di jeans ne esistono veramente migliaia. Oggi, in questo articolo, ci limiteremo a elencare i più usati e alla moda e a suggerire i modelli più adatti a ogni corpo.

Ecco i modelli di jeans più alla moda e quali indossare in base al fisico

Cominciamo dal più classico e semplice, il modello “straight”, conosciuto anche come tipicamente maschile (ma in fondo non lo è affatto). Dritto fino alla caviglia, ha un’ampiezza regolare che avvolge la gamba senza, peraltro, risultare né stretto né troppo largo. Molto comodo anche in vita, chiunque può indossarlo e sentirsi a proprio agio.

Passiamo adesso a due modelli adatti ai corpi più esili, i jeans “slim fit” e “skinny”. Aderenti su tutta la gamba, gli skinny si definiscono anche seconda pelle, perché molto elasticizzati, più degli “slim fit”. Li si sconsiglia a chi ha fianchi pronunciati, perché potrebbero creare un effetto salsicciotto.

Passiamo adesso ad alcuni tipi audaci e originali, tornati di moda dai lontani anni ’80 e ’90.

Modelli audaci e non convenzionali

Il primo è sicuramente quello a “zampa d’elefante”, stretto fino alle ginocchia e larghissimo e lungo fino alle scarpe. Si può trovare sia a vita alta che a vita bassa e va bene per ogni corpo.

Infatti, questi pantaloni sono adatti ad ogni fisico, così come i loro gemelli “pantapalazzo”. Molto larghi sin dalle cosce, attenzione però a come li si indossa. Chi non ha gambe molto esili, potrebbe abbinarli a delle scarpe leggermente alte, possibilmente con un tacco medio che slancia senza risultare scomodo.

Concludiamo con un altro modello particolare e tipico dell’estate, il jeans “capri”. Aderente e corto sopra la caviglia, è molto sbarazzino e si adatta perfettamente a un corpo magro e a qualsiasi statura.

Ecco, quindi, i modelli di jeans più alla moda e quali indossare in base al fisico, perché è importante valorizzare ogni corpo con il giusto outfit.