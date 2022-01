In molti evitano di cucinare il pesce se non è fresco, perché pensano che quello conservato non sia altrettanto buono. In realtà, in certi casi il pesce surgelato è l’unica opzione: se viviamo lontano dal mare e se non è stagione, è meglio un buon prodotto conservato che uno fresco di dubbia provenienza.

Quando c’è da preparare materie prime surgelate spesso non sappiamo quali procedure seguire per restituire il sapore e la freschezza. Per questo, oggi vogliamo parlare di un cibo molto raffinato che può rendere speciali le nostre ricette. Infatti, i gamberetti surgelati saranno deliziosi come quelli freschi se seguiremo questa semplice ricetta, scopriamo di che si tratta.

Mai dimenticarsi di scongelare

Prima di realizzare le nostre ricette coi gamberetti surgelati dobbiamo sempre sgelati. Altrimenti non riusciremo a cuocere uniformemente e potremo correre rischi anche per la salute. Per fare un buon lavoro dovremo tenerli sotto l’acqua fredda del lavandino della cucina per alcuni minuti. È da evitare l’acqua calda, perché potrebbe cuocere parzialmente la carne e rovinerebbe il gusto.

Ora possiamo passare ad una prima preparazione in padella. Dovremo scaldare la padella antiaderente con dell’olio EVO e farvi rosolare uno spicchio di aglio senza buccia. Aggiungiamo i nostri gamberetti e giriamoli con una posata in legno per farli prendere sapore.

Se ne amiamo il sapore, possiamo anche aggiungere un bicchiere di vino bianco, che andrà fatto evaporare. Una volta che i nostri gamberetti saranno belli dorati, dovremo aggiungere delle foglie di prezzemolo tritato e potremo condirli con dell’olio a crudo, del limone e sale e pepe.

Questa preparazione è perfetta se vogliamo gustare i nostri gamberetti da soli, magari abbinati ad altri frutti di mare.

Se vogliamo un piatto più leggero, con l’aggiunta di meno olio, possiamo optare per una cottura in pentola. Mettiamo a bollire dell’acqua salata in una pentola e aggiungiamo i nostri molluschi, aspettando massimo cinque minuti. È importante non eccedere nel tempo di bollitura, per evitare che diventino duri e gommosi.

Grazie a questa cottura non avremo aggiunto grassi e i gamberetti hanno mantenuto tutto il loro gusto autentico. Questa ricetta è perfetta se vogliamo usare i nostri gamberetti per cucinare un delizioso sugo per la pasta, per il risotto o per preparare la tradizionale salsa cocktail.

