Lo snack pomeridiano è una piacevole pausa tra il pranzo e la cena. Esiste chi preferisce spuntini salati e chi ama perdersi in una coccola zuccherata per il palato. I dolci da preparare per merende nutrienti sono davvero tantissimi e molti prevedono, come in questo caso, l’utilizzo di frutta fresca o secca. Di sicuro viene tanta acquolina in bocca per quest’allegra merenda sfogliata che conquista tutti in un baleno per la sua infinita dolcezza. Preparala è semplicissimo, a patto di saper realizzare una bellissima treccia! Ecco la lista degli ingredienti da usare e il procedimento per preparare questa bomba di gusto e sfiziosità.

Gli ingredienti per la treccia ai pistacchi e frutti rossi

mezzo chilo di farina Manitoba;

un uovo medio;

80 grammi di burro;

250 millilitri di latte;

150 grammi di zucchero;

una bustina di lievito di birra;

100 grammi di biscotti da tritare in polvere;

450 grammi di ribes rossi;

60 grammi di granella di pistacchi;

50 grammi di granella di zucchero.

Bisognerà iniziare sciogliendo il lievito in poco latte intiepidito e un pizzico di zucchero e poi lasciarlo riposare per una decina di minuti.

Nel mentre, disporre la farina a fontana insieme a un cucchiaio di zucchero. Spezzettare al centro il burro morbido e l’uovo sbattuto con il restante latte intiepidito.

Unire anche la pastella di lievito e impastare per ottenere un composto perfettamente liscio. È consigliabile inciderlo a croce e lasciar lievitare il panetto, coperto da uno strofinaccio umido, per circa 2 ore.

Nel frattempo cuocere 300 grammi di ribes in un pentolino insieme allo zucchero rimasto per 20 minuti a fiamma dolce.

La stesura e cottura della treccia ai frutti rossi

Stendere la pasta creando un rettangolo e spalmare sopra la composta di frutta realizzata, unendo i restanti ribes avanzati e i biscotti polverizzati. Formare, quindi, un cilindro, arrotolando la pasta sul suo lato lungo. Inciderlo nel senso della lunghezza per ottenere 2 metà e avvolgerle i lembi, proprio come si fa con una treccia per i capelli. Quindi trasferirla in uno stampo, comprimerla leggermente e far riposare circa 20 minuti.

Cospargere il dolce di granella di zucchero e infornare a 180 gradi per 25 minuti. Poi, distribuire sopra anche la granella di pistacchio e infornare per un altro quarto d’ora.

È preferibile gustarla tiepida e non appena sfornata.

