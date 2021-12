Quando arriva l’inverno e il freddo comincia a farsi sempre più pungente vestirsi bene passa dall’essere una priorità ad un qualcosa di accessorio.

Da un lato, sicuramente la cosa importante è cercare di non patire il freddo e non incorrere in malanni.

Dall’altra, però, cercare di essere eleganti regala autorevolezza specialmente sul luogo di lavoro o nelle relazioni sociali.

Per questo motivo abbandonare i soliti piumini e optare per qualcosa di più ricercato diventa quasi una missione.

Soprattutto superati i cinquanta anni spesso si ama puntare su classe ed eleganza tra colori come il grigio e righe.

Ma ecco altre interessanti idee per non patire il freddo senza essere sciatti.

Eleganti e alla moda in inverno a 50 e 60 anni con questo capo caldo che sta spopolando ovunque

Tra le tante mode ritornate per questa stagione autunno/inverno una tra tutte è sicuramente il tartan. Certamente le gonne in questo tessuto si stanno rivelando le vere protagoniste dell’inverno. Ma non sottovalutiamo le giacche e i blazer in tartan che saranno perfetti abbinati in modo molto versatile. Dalle gonne lunghe ai pantaloni palazzo per il lavoro passando per i jeans durante il tempo libero.

Ne troviamo proposti dal fast fashion come Zara ai grandi marchi di lusso tra cui Saint Laurent. Tutto dipenderà dal budget e dalla somma che si è disposti a spendere per un capo di qualità.

Si potrà anche scegliere una giacca di tipo sartoriale fatta su misura, l’importante è che sia bella e strutturata.

Tra le altre tipologie di giacca che non dovrebbero mancare nell’armadio di una persona di classe troviamo quelle in tweed e il Principe di Galles.

Alle latitudini dove il freddo è più intenso potranno essere abbinate ad un bel cappotto nero, meglio se ampio e lungo.

Vestito lungo

Oltre alla giacca anche i vestiti lunghi possono essere la vera svolta in questa stagione. Abbinati con un paio di collant spessi e un paio di stivaletti o sneakers diventano l’outfit perfetto anche per il lavoro.

Le più audaci potranno anche indossare un vestito lungo con degli stivali senza le calze.

Importantissimo, in questo caso, fare attenzione ai tessuti dal momento che sarà preferibile sceglierne di caldi. Zara ne propone in misto lana mentre Liu Jo in poliestere ma, dal momento che sono la proposta della stagione sarà possibile trovarne ovunque.

Anche in questo caso il consiglio è quello di puntare sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Infatti, un bell’abito in lana o tessuti pregiati durerà nel tempo e, soprattutto, non farà puzzare.

Cappa

Il terzo consiglio, ma non per importanza, è quello di lasciare da parte i cappotti classici per scegliere una cappa. Infatti eleganti e alla moda in inverno a 50 e 60 anni con questo capo caldo che sta spopolando ovunque.

Un capospalla tornato di moda recentemente e rivisitato con l’aggiunta delle frange, giovanile e grintoso.

Ottimo per svecchiare un look troppo serio e perfetto per essere sempre eleganti. In molte ritengono la cappa un capo d’abbigliamento poco comodo perché meno pratica rispetto ad un cappotto o a un piumino.

Sicuramente esistono capi più comodi di una cappa ma nella moda spesso la praticità è la prima cosa che viene sacrificata.

Ne troviamo proposte da Coin ma anche da Fendi, Maje Paris e Salvatore Ferragamo.