L’autunno sta lentamente lasciando spazio all’inverno e ai mesi più freddi dell’anno. Spesso essere impeccabili può risultare difficile dal momento che l’unica cosa a cui si fa attenzione è non avere freddo.

Tuttavia è possibile unire la necessità di essere eleganti con quella di non soffrire eccessivamente il freddo.

Quindi prima di infagottarsi in piumini poco donanti si potranno provare questi look perfetti per ragazze giovani ma anche per signore.

Esistono, infatti, degli abbinamenti semplici ma di grande classe che sono anche ottimi per riparare dal freddo pungente di questi giorni. Vestirsi alla moda senza ibernare, quindi, si può.

Basta piumini ecco come vestirsi in inverno a 60 e 70 anni per stare al caldo con eleganza

Il primo look che si andrà ad illustrare è uno dei più visti nello stile delle donne francesi. Si andrà ad abbinare un maglione a righe bianco e nero ad un paio di jeans o pantaloni neri.

Ai piedi un paio di stivali al ginocchio perfetti indossati anche con il cappotto e ottimi per donare al look ancora più eleganza.

In alternativa si potrà anche optare per degli stivaletti alla caviglia con qualche centimetro di tacco oppure per delle sneakers.

Le scarpe da ginnastica bianche, infatti, saranno ottime per affrontare l’intera giornata. Per quanto riguarda la borsa, invece, si potrà abbinare una tracolla colorata, ottimo il rosso o il rosa. Oppure una borsa nera con cappotto color panna e chunky boots neri.

Il grigio

Un colore spesso sottovalutato è il grigio che, però abbinato al bianco e al nero dona armonia ed eleganza a tutte.

Si possono utilizzare dei jeans bianchi insieme ad un maglione grigio e ad un cappotto nero. Oppure, nel caso in cui ci si senta più a proprio agio pantaloni neri, maglione bianco e cappotto lungo grigio.

In tutti i casi il successo sarà assicurato e si potrà scegliere tra le sneakers bianche e degli stivaletti alla caviglia, perché no anche texani.

La borsa potrà essere rosa oppure nera, in entrambi i casi la scelta dipenderà solamente dai gusti di ognuno.

Total black

Molti apprezzano il nero ma poche amano il total black. Anche se potrebbe sembrare la comfort zone dei colori il nero, invece, rispecchia personalità da vendere. Infatti, chi sceglie di vestirsi completamente di nero vuole comunicare un certo modo di essere. Per alcuni sarà la necessità di passare inosservati mentre per altri un modo per distinguersi dalla massa. In ogni caso il look total black emana fascino da sempre, ottimo a qualsiasi età.

Chi preferisce sdrammatizzare potrà scegliere pantaloni e maglione nero da abbinare ad un cappotto chiaro o colorato.

L’abbinamento perfetto, tuttavia, sarà quello con un cappotto color cammello. Non si passerà sicuramente inosservate. Quindi, basta piumini ecco come vestirsi in inverno a 60 e 70 anni per stare al caldo con eleganza.