Nulla da comprare, un sistema molto efficace, facile da utilizzare e anche profumato, questo modo per pulire ecologicamente diversi utensili di cucina e non. Vediamo allora come può rivelarsi efficace questo nuovo ingrediente contro aloni e grasso per pentole e superfici splendenti.

Ingredienti contro aloni e grasso

Per preparare questo efficace detergente bastano 2 semplici ingredienti che nella stragrande maggioranza dei casi sono già disponibili in dispensa. Si tratta dello zucchero bianco e dell’aceto di vino bianco.

Dell’aceto di vino già si conoscono le sue proprietà pulenti, soprattutto per quanto riguarda il bucato e la lavatrice, e spesso consigliato in questi casi. Ma poco si conoscono le capacità dello zucchero, come quella di eliminare facilmente le macchie di grasso o gli aloni alle pentole. In questo senso il suo utilizzo è veramente nuovo.

Lo zucchero contro il grasso e incrostazioni

Per eliminare le macchie di grasso ostinato da superfici e pentole possiamo utilizzare del detergente naturale per piatti mischiato a zucchero. Basta aggiungere un po’ di zucchero a del sapone detergente e allungare con acqua calda. Con una spugnetta si passerà sul grasso, che verrà via facilmente. Non dimenticare naturalmente di risciacquare.

Lo zucchero contro gli aloni, ruggine e grasso

Se le pentole presentano i classici aloni da fiamma anche vecchi, basta aggiungere in una ciotolina 2 cucchiaini di zucchero e dell’aceto di vino bianco con un po’ di acqua tiepida. Si mischia per dissolvere lo zucchero e con una spugnetta si trattano le pentole i cui aloni scompariranno in un baleno lasciando le pentole lucenti e profumate. Anche grasso e incrostazioni, andranno via facilmente.

Efficace questo nuovo ingrediente contro aloni e grasso per pentole e superfici splendenti

Per le macchie di ruggine si può anche provare a mettere dello zucchero sulle superficie di una patata tagliata a metà e strofinare sulla parte da trattare in ferro.

Ecco un sistema veramente efficace contro grasso e aloni. Qui di seguito un articolo su come pulire il vetro del forno.