Un orologio di classe è sempre stato un accessorio ricercato e molto amato da chi cura il proprio aspetto. Un tempo icona del sesso maschile, negli anni è diventato compagno al polso anche delle nostre quote rosa. La globalizzazione ha letteralmente invaso i mercati di orologi orientali. Tra copie, prodotti a basso prezzo e modelli variegati, esiste decisamente un’ampia scelta. Se l’acqua entra nell’orologio c’è almeno questa possibilità di salvarlo: coprirlo di riso. Vediamo assieme ai nostri Esperti come affrontare il problema in questo articolo, facendo però delle immediate precisazioni.

Un orologio di marca e di valore ha uno suo iter

Prima di analizzare semplici sistemi per eliminare l’umidità dal quadrante dell’orologio, occorre fare delle importanti precisazioni. Innanzitutto, ricordiamo che esiste una garanzia a tutela dell’orologio che acquistiamo. Soprattutto se ci rivolgiamo in gioielleria, o, in negozi specifici o di riferimento. Difficilmente un orologio di valore, di marca e di tradizione, permette all’acqua e all’umidità di infiltrarsi. Uno dei pochi casi sarebbe quello di affrontare delle profondità tali da violare il limite di impermeabilità. In ogni caso, visto che un orologio di valore è un investimento, prima di ricorrere a sistemi potenzialmente pericolosi, rivolgiamoci al venditore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Come intervenire sull’umidità dell’orologio

Fatta questa importante precisazione, dobbiamo però anche annotare che negli ultimi anni c’è stato un vero e proprio boom di acquisti sul web. Moltissimi italiani hanno scelto di acquistare orologi economici anche per comodità. Non è una rarità, infatti dimenticarsi l’orologio in piscina, in palestra, a scuola o sul luogo di lavoro. Un conto è perdere un orologio da 10 euro, un altro è ritrovarsi senza un Rolex o un Tag Heuer, solo per fare due esempi. E, visto che abbiamo citato piscine e spogliatoi, se l’acqua entra nell’orologio c’è almeno questa possibilità di salvarlo.

I sistemi popolari

Ecco come agire per rimuovere l’umidità dal nostro orologio, con sistemi decisamente popolari, ma in molti casi anche utili:

prendiamo un contenitore ermetico, riempiamolo di riso crudo e inseriamo l’orologio al suo interno, dopo aver rimosso le viti e aver smontato il retro. Accertiamoci che la parte aperta sia faccia a noi e non sia coperta di riso. Lasciamo riposare per 24 ore, e la macchia di umidità dovrebbe sparire. A questo punto rimontiamo l’orologio;

un altro sistema è quello di utilizzare il phon, puntandolo sempre sul retro dell’orologio smontato, scaldandolo per 5/6 minuti.

Ricordiamo ancora una volta preferibilmente di non utilizzare questi due sistemi per orologi di grande valore. O, per esemplari dall’importante valore affettivo e di tradizione familiare. In questi casi, rivolgiamoci sempre agli specialisti. Per un orologio di una decina di euro poco più, possiamo invece, per comodità, ricorrere ai sistemi di cui sopra.

Approfondimento

Se possediamo anche solo uno di questi Swatch allora abbiamo davvero un patrimonio