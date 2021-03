Difficilissimo pulire questo punto tanto importante quanto delicato dell’elettrodomestico più utilizzato dagli italiani. La cucina è al lavoro ogni giorno e con essa anche il forno, non facile da pulire. Ma ora non più con un metodo geniale e naturale per pulire questo punto molto difficile del forno.

Pulire il forno: pericoli

Il forno è uno degli elettrodomestici della cucina che più richiedono attenzione. La parte interna spesso s’incrosta con macchie di grasso che sono lì da lungo tempo, senza parlare del vetro che spesso s’ingiallisce.

Per quanto riguarda la pulizia si potrebbe ricorrere a degli efficaci sistemi per eliminare macchie e incrostazioni. In vendita ci sono dei prodotti chimici molto efficaci e per di più a basso costo. La tentazione è grande, ma bisogna considerare il pericolo che sulle pareti e sul vetro del forno potrebbero fermarsi delle pericolose sostanze. Queste poi, una volta acceso il forno, potrebbero contaminare i cibi.

Una pulizia efficace

Per quanto riguarda la pulizia del forno possiamo rinviare senza dubbio al seguente articolo. Vediamo nella lettura come possiamo proficuamente pulire il forno senza prodotti aggressivi, che se inalati potrebbero essere all’origine di qualche disturbo per la nostra salute. E si consigliano in alternativa dei sistemi efficaci e naturali.

Un metodo geniale e naturale per pulire questo punto molto difficile del forno

Ma c’è un punto che richiede la nostra attenzione perché per molti è il punto più difficile da pulire, parliamo proprio del vetro. Sembra strano, forse ci aspettiamo una ricetta che utilizzi qualche ingrediente speciale. Eppure bisogna sapere che il vetro del forno, spesso costellato di macchie di grasso, si può pulire semplicemente con un panno di cotone e dell’acqua. L’acqua ammorbidisce le macchie, che poi elimineremo all’uso di una piccola spatola, per poi risciacquare di nuovo il vetro.

Per le incrostazioni usiamo allora del bicarbonato mischiato con del sale marino a parti uguali a cui aggiungiamo un po’ d’acqua come a formare una crema. Strofiniamo delicatamente all’uso di una spugnetta e sciacquiamo. In questo modo andranno via anche le macchie vecchie dovuto a leggeri ingiallimenti del vetro. Un successo insperato.