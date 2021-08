Ogni persona, nel suo immaginario, ha un’idea ben precisa e definita delle stagioni. L’arrivo di autunno e inverno evoca in noi sensazioni e pensieri diversi. Al di là della percezione soggettiva, esistono delle immagini che rappresentano e rispecchiano l’essenza di ogni periodo dell’anno.

Ed ecco che mentre l’autunno ci riporta agli alberi color arancio e alle foglie sparse ovunque, l’inverno ci ricorda la neve ed il Natale. Non solo paesaggi naturali, l’idea di una stagione richiama alla mente anche l’abbigliamento da indossare. Come non pensare, infatti, ai lunghi e caldi cappotti, magari abbinati a degli stivali alti fino al ginocchio durante i giorni più freddi.

La moda non è solo un modo per coprirsi, ma soprattutto un modo di essere. A questo proposito, Noi della Redazione vogliamo suggerire ai nostri Lettori un accessorio della prossima stagione, a cui le fashion addicted non potranno rinunciare.

Economico e sbarazzino, ecco l’accessorio glamour del prossimo autunno inverno 2021-2022

Parliamo del cappello, dalle svariate forme e colori. Una sua caratteristica è il prezzo, generalmente accessibile a tutte le tasche, anche alle meno agiate. Infatti, è economico e sbarazzino, ecco l’accessorio glamour del prossimo autunno inverno 2021-2022. Autunnali e invernali, ne esistono tantissimi modelli per ogni evento e forma del viso.

Il primo è il più classico e sportivo, perfetto per i giorni freddi e uggiosi. Si tratta del cappello di lana, meglio se abbellito da un pompon che lo rende più sbarazzino.

Sempre per il giorno e gli eventi informali, potremmo sfoggiare il secchiello, una particolare forma di cappello tradizionalmente usata nelle mezze stagioni. Di nuovo sulle passerelle della prossima stagione, si trova in vari tessuti, anche quelli più pesanti e resistenti al gelo invernale.

Passiamo adesso a qualcosa di originale ed elegante, per essere sempre uniche e di classe.

Dal basco al foulard

Ebbene sì, il basco è tornato in auge e non vediamo l’ora di indossarlo. Seppur bellissimo in tinta unita, chi vuole osare può provare i modelli ornati con piccole borchie e qualche strass sparso qua e là. Tipico della tradizione francese, il basco è segno di femminilità ed eleganza, anche nella sua versione più semplice.

Diverso da quelli che abbiamo appena visto e caratteristico dei Paesi orientali è il foulard da usare in testa. Ottimo per l’autunno ma non anche per i freddi giorni d’inverno, il foulard ci fa viaggiare con la mente e non soltanto. Portare un capo tipico di un’altra tradizione, seppur e chiaramente in chiave rivisitata, ci insegna anche quanto sia bello prendere spunto dalle altre culture. E poi, come sottovalutare la sua modica cifra: possiamo trovarlo anche a meno di dieci euro e provare tantissime fantasie. Pochi euro e tantissimi abbinamenti, aspettiamo impazienti l’arrivo dell’autunno.