Per chi già non avesse iniziato, con l’arrivo delle stagioni fredde, molti torneranno a cucine più ricche e sostanziose. Magari, perché no, infornando un succulento arrosto ben condito e delle patate a regola d’arte celebrando l’autunno. Tuttavia, non è raro che specialmente nei forni con qualche anno in più, preparazioni di questo tipo lascino le proprie tracce nell’elettrodomestico. Se non pulite regolarmente, le pareti sono assalite dal grasso e, in breve tempo, impregnate di odore di cucinato. Questo, può essere davvero sgradevole e deve essere rimosso se non vogliamo che tutto quello che cuciniamo nel forno assorba quel terribile odore. Ma vediamo come.

Niente più sgrassatore perché questi sono i trucchi per eliminare dal forno i cattivi odori

Abbiamo già trattato di ambienti sgradevoli parlando di come pochi conoscono queste 5 semplici soluzioni per eliminare definitivamente il nauseante odore del cestino dell’organico.

Così come per il precedente articolo, potremmo ricorrere a prodotti chimici o sgrassatori specifici per il forno ma, allo stesso modo, è possibile intervenire in modo naturale. Pertanto, niente più sgrassatore perché questi sono i trucchi per eliminare dal forno i cattivi odori.

I vantaggi dei prodotti naturali sono senz’altro nel costo e, forse ancor di più, nel fatto che non siano nocivi per l’ambiente, aspetto troppo spesso non considerato.

Quali soluzioni e come metterle in pratica

La prima strategia è quella di adottare una soluzione che sia sufficientemente acida ma non al punto da essere corrosiva. L’acido citrico potrebbe essere un’ottima soluzione, potendone ricavare grandi quantità dai limoni. Possiamo creare uno sgrassatore naturale aggiungendo il succo dei limoni a dell’acqua da spruzzare sulle pareti, lasciar riposare, e rimuovere con una spugna. Questo aiuterà il grasso a sciogliersi lasciando un fresco profumo di pulito. Se il problema dovesse persistere, è possibile mettere nella placca da forno acqua e abbondante succo di limone ed infornare a bassissima temperatura 40 minuti. L’acido citrico, insieme al calore, dovrebbe avere un effetto maggiore. Per le stesse caratteristiche di acidità, così come il limone, anche l’aceto è un ottimo rimedio contro incrostazioni e odori.

Pasta abrasiva

Arriviamo, ora, al rimedio domestico per incrostazioni più ostiche ma che non danneggia o graffia il forno. Stiamo parlando del versatilissimo bicarbonato, amico della casa anche per dire addio all’incubo di formiche in casa e terrazzo.

Basterà aggiungere poca acqua alla polvere di bicarbonato da cui, facilmente, otterremo una pasta abrasiva con cui pulire il forno. Applichiamo il composto sulle pareti lasciando agire mezza giornata. Dopodiché, aiutandoci con un panno o un raschietto, strofineremo sul forno e vedremo che, da subito, il grasso comincerà a sciogliersi e venir via.

Infine, ricordiamo di pulire con regolarità il forno dal grasso, sia per questioni di odori che di sicurezza. Un eccesso di grasso, ovunque in cucina, potrebbe essere facilmente infiammabile.