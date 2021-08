Cucinare durante la stagione estiva è molto diverso rispetto a quando lo facciamo in pieno inverno. Non solo, infatti, i sapori e gli ingredienti cambiano, ma anche le quantità tendono a diminuire. Del resto, a causa delle alte temperature, il corpo fatica maggiormente a lavorare e a digerire, costringendoci così a correre ai ripari. Portandoci, quindi, a preferire primi piatti che presentino condimenti leggeri, rinfrescanti e facili da preparare.

Un aiuto in più

Ancora meglio, poi, se all’interno di questi piatti decidiamo di inserire particolari alimenti che, grazie a delle specifiche proprietà, si rivelano vantaggiosi per alcuni organi del nostro corpo. Così facendo, andremo a beneficiarne sotto diversi punti di vista. Non ci appesantiremo, grazie alla loro digeribilità, e avremo la possibilità di sfruttare tutti i loro benefici.

Ecco uno strepitoso condimento per pasta che aiuta la memoria e stimola le funzioni cerebrali

Proprio per questo motivo, oggi vogliamo presentare un primo piatto ottimo per la stagione estiva e che contiene, appunto, uno di questi ingredienti particolarmente benefici per la nostra salute. Vediamo di cosa si tratta.

Il piatto in questione è pasta con tonno al naturale, olive nere e salsa di soia. Mentre i primi due ingredienti ci consentiranno di portare in tavola un primo rinfrescante e rigenerante, il terzo fornirà ben altri vantaggi. Effettivamente, uno studio dimostra come la soia abbia un ruolo nell’aumentare la performance e il lavoro della memoria delle funzioni cerebrali in generale.

Questi benefici derivano dalla presenza di isoflavoni fitoestrogeni. In particolar modo, dalla genisteina, che si trova in grandi quantità all’interno di questo alimento. Dunque, se non si hanno allergie o altre impossibilità ad assumere la soia, suggeriamo vivamente di provare questo gustoso primo piatto. Accostando il sapore unico della soia a quello intenso e gustoso del tonno e delle olive. Portando in tavola un piatto leggero, delizioso e assolutamente benefico. Quindi, come abbiamo ben spiegato, ecco uno strepitoso condimento per pasta che aiuta la memoria e stimola le funzioni cerebrali.