Durante l’estate ci capita spesso di passare diverse ore in spiaggia o all’aria aperta. Le temperature spesso sono alte e abbiamo voglia di qualcosa di fresco da mettere sotto i denti. Infatti, è importante idratarci anche con quello che mangiamo. Dovremmo quindi evitare i cibi classici dell’estate, anche perché ricchi di una sostanza davvero nociva per la nostra salute. Ecco, quindi, che si rende necessaria un’alternativa fresca e salutare ma non troppo complicata da realizzare. Per questo, abbiamo pensato di proporre una merenda per tutti facile e fresca da portare anche in spiaggia.

Ingredienti

Ecco cosa ci serve per preparare la nostra merenda:

300 ml di latte parzialmente scremato;

1 pesca dalla polpa gialla e succosa;

20 gr di miele;

10 gr di zenzero;

qualche fogliolina di menta.

Una merenda per tutti facile e fresca da portare anche in spiaggia

Se pensiamo a una merenda fresca e salutare che possiamo portare con noi ovunque, forse non a tutti viene in mente questa opzione. Infatti, la merenda di oggi potremo berla. Si tratta di un delizioso mix di latte e frutta di stagione. Basterà metterlo in una bottiglia thermos e berne quanto ne vogliamo e dove vogliamo. Passiamo adesso alla vera e propria preparazione. Anche se si tratta di un procedimento davvero semplice per cui bastano pochi minuti.

Per prima cosa prepariamo gli ingredienti. Quindi, sbucciamo la pesca e tagliamola a pezzi più piccoli. Sbucciamo una piccola parte della radice di zenzero e tagliamola finemente. In alternativa, possiamo sempre ricorrere alla polvere di zenzero. Laviamo accuratamente le foglie di menta e asciughiamole con delicatezza usando un panno. Adesso siamo pronti per mettere insieme tutti questi ingredienti.

Prendiamo il frullatore e inseriamoli tutti gli ingredienti. Continuiamo a fare andare l’apparecchio finché non avremo più grumi. Adesso non ci resta che trasferire questa deliziosa bevanda nel termos e portarla con noi. Non dobbiamo avere paura di spendere del tempo a pulire il frullatore, perché esiste un metodo per farlo in 30 secondi.

Anche se non sembra, questa ha un incredibile potere saziante. Quindi, saremo anche meno tentati di mangiare snack meno salutari come gelati o patatine.

Questa ricetta possiamo vederla come il punto di partenza per provare tutta una serie di combinazioni diverse. Per esempio, potremmo sostituire la pesca con il melone o il latte con lo yogurt. Addirittura, potremmo mettere da parte i latticini e aumentare la quantità di frutta per una merenda più leggera. A questa combinazione possiamo anche aggiungere una bevanda alcolica per goderci la serata.