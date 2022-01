La lavatrice è un elettrodomestico necessario e indispensabile in tutte le case. Un’invenzione geniale che ci permette di lavare il bucato ad alte temperature e in tempi decisamente brevi. Senza nessuno sforzo possiamo eliminare le macchie, igienizzare e ammorbidire i nostri panni.

Come tutti gli altri elettrodomestici, anche la lavatrice ha bisogno di cure costanti, per evitare che possa rompersi in fretta, puzzare o non lavare perfettamente i vestiti.

Infatti, per eliminare il cattivo odore dalla lavatrice, oltre alla candeggina e all’aceto, possiamo utilizzare un semplice trucchetto.

Un problema capitato a tutti

Non dobbiamo solo stare attenti alla manutenzione dell’elettrodomestico, ma è anche necessario controllare i capi sporchi prima di inserirli in lavatrice. Capita spesso di dimenticare nelle tasche qualcosa che potrebbe danneggiare la macchina o combinare dei veri e propri disastri. Pensiamo ai soldi lasciati nel pantalone o al tesserino della patente dimenticato nel cappotto.

Ad esempio, è capitato a tutti di tirare fuori il bucato dalla lavatrice e vedere dei piccoli frammenti bianchi attaccati ai vestiti. Ecco che capiamo subito di aver dimenticato un fazzolettino di carta nelle tasche del jeans. La prima cosa che viene in mente è quella di infilare nuovamente i vestiti nella lavatrice e procedere con un nuovo lavaggio. Ma in realtà possiamo risolvere il problema utilizzando dei semplici ma utili trucchetti.

Prima di tutto cerchiamo di sbattere energicamente il bucato per fare in modo che i residui del fazzolettino cadano per terra. Ora con l’aiuto del nastro adesivo possiamo eliminare i frammenti che ancora sono attaccati ai vestiti.

Ecco uno stratagemma geniale per rimuovere i residui del fazzoletto di carta dimenticato in lavatrice senza rilavare il bucato

In realtà, c’è ancora un altro metodo che potrebbe salvare la situazione.

Tutti abbiamo in casa una spazzola indicata per la rimozione dei pelucchi. Parliamo di quell’attrezzo con la superficie in velluto che si può utilizzare sui vestiti per eliminare polvere, pelucchi e i peli dei nostri animali a 4 zampe.

Basterà passare la spazzola sui capi per rimuovere i residui del fazzoletto di carta. Stendiamo il bucato e, una volta asciutto, controlliamo se ci siamo sbarazzati del problema.

Se i capi lavati non sono estremamente delicati, possiamo inserirli nell’asciugatrice. I residui saranno intrappolati nel filtro.

Quindi ecco uno stratagemma geniale per rimuovere i residui del fazzoletto di carta dimenticato in lavatrice senza rilavare il bucato e che ci permetterà di risolvere questo fastidioso problema in poche e semplici mosse.

