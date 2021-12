La lavatrice è un’invenzione geniale che ha migliorato e semplificato il modo di lavare il bucato. Senza dubbio è uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa. Un’alleata preziosa che ci permette di eliminare le macchie e igienizzare correttamente il bucato, senza fatica e risparmiando tempo.

Come tutti gli altri elettrodomestici presenti in casa, anche la lavatrice ha bisogno di manutenzione e cure costanti per evitare che si rovini in fretta.

Residui di detersivo, calcare e sporcizia rilasciata dal bucato, possono mettere a dura prova la nostra amica più fidata.

Qualche consiglio sulla pulizia della lavatrice

Pulire regolarmente la lavatrice in tutte le sue parti, vuol dire migliorare le prestazioni e avere sempre un bucato pulito, igienizzato e profumato. Inoltre una lavatrice sporca e piena di calcare, rischia di rompersi facilmente e consumare molta energia.

Cestello, guarnizione, vaschetta del detersivo e filtro. Sono le parti da pulire con più frequenza.

Infatti capita spesso di aprire lo sportello della lavatrice e non avvertire il buon profumo della biancheria appena lavata, ma solo un cattivo odore.

Ecco che almeno una volta al mese dovremmo impostare la temperatura a 90 gradi ed effettuare un lavaggio a vuoto.

Possiamo utilizzare l’aceto per pulire il filtro ed eliminare i residui di calcare dalla vaschetta del detersivo.

Oltre a candeggina e aceto per eliminare il cattivo odore dalla lavatrice basta questo semplice trucchetto poco utilizzato

Ora dedichiamo la nostra attenzione alla guarnizione. Parliamo di quella parte in plastica o in gomma che blocca le fuoriuscite di acqua.

Proprio qui si annidano germi, batteri e sporcizia che sono la causa della muffa e dei cattivi odori. Ecco perché questa parte andrebbe sempre asciugata dopo ogni lavaggio. Ricordiamo anche che, lasciare lo sportello della lavatrice aperto, favorirà la ventilazione.

Una volta a settimana è importante pulire la nostra guarnizione in profondità. Per compiere questa operazione, spesso utilizziamo una soluzione di acqua e aceto oppure acqua e candeggina.

Ma non tutti sanno che in casa c’è un altro prodotto ugualmente valido. Parliamo del detersivo che utilizziamo per lavare il bucato (detersivo liquido). Infatti, oltre a candeggina e aceto per eliminare il cattivo odore dalla lavatrice basta questo semplice trucchetto poco utilizzato.

Basterà diluire il detersivo per il bucato in acqua e pulire la guarnizione utilizzando un panno in microfibra.

