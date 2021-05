L’estate è dietro l’angolo. Il sole comincia ad essere un compagno costante delle nostre giornate.

L’uomo deve adeguarsi ad un cambiamento non sempre facile. Si ripropongono, inoltre, problematiche di nuovo attuali come la prova costume. Ognuno cerca di mettersi in forma e svolgere regolare attività fisica.

Si comincia a pensare a quale sport praticare nella bella stagione. Soprattutto oggi che abbiamo molteplici armi contro la pandemia da Covid 19. Sperando di tornare subito alla normalità, si fantastica su un futuro più roseo e incoraggiante.

Ecco uno sport simpatico, soddisfacente e alternativo che tutti dovrebbero praticare durante l’estate per restare in forma e aumentare il benessere psicofisico.

Sport comuni e meno comuni da praticare durante i mesi caldi

Gli sport più praticati durante l’estate sono fondamentalmente tre. La camminata è di sicuro al primo posto. Pur non essendo un’attività fisica molto faticosa, è sicuramente sana e diffusa. Nonostante i pericoli a cui si può andare incontro, essa è un alleato formidabile per la nostra salute.

La corsa, ancora, è importantissima. Per il nostro cuore e i nostri polmoni. Ma anche per eliminare qualche chilo di troppo.

Il nuoto, infine, è completo e divertente. Si può svolgere in mare o in piscina.

Un’attività meno comune ma molto gettonata ultimamente è il windsurf. Lo si pratica in molte spiagge italiane e rappresenta un’alternativa valida. Ma non solo.

Il climbing aiuta a stare bene fisicamente e mentalmente

Il climbing è la comune arrampicata. Si può tenere in mezzo alla natura o indoor. Consiste fondamentalmente nello scalare una parete a mani nude. Uno sport davvero faticoso, ma molto gratificante. Esso, infatti, aiuta a sviluppare la muscolatura di tutto il corpo. Rafforza ossa e tendini in maniera divertente e sfidante.

Si consiglia di cominciare a piccoli passi e affidarsi a dei professionisti.

Il climbing può essere davvero uno sport alternativo quest’estate. Riuscire in un’impresa come l’arrampicata può dare un forte boost all’autostima. Riesce, inoltre, a modificare in meglio la nostra personalità. Tutti dovrebbero provare.