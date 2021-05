Capita spesso, quando buttiamo il cartone della pizza magari ancora sporco, di sbagliare facendo la differenziata. Non sarebbe allora meglio non buttarlo direttamente ma riutilizzarlo per creare nuovi oggetti? Vediamo allora assieme le 3 originali idee di riciclo creativo per non buttare mai più i cartoni della pizza.

Stencil per decorare casa

La prima interessante idea per riutilizzare i vecchi cartoni della pizza, altrimenti destinati alla spazzatura, è quella di trasformarli in dei pratici stencil per decorare. Partendo infatti dal cartone della pizza potremo, intagliandone all’interno le sagome più disparate, creare dei pratici strumenti per colorare le pareti di casa. Una volta ricavata la sagoma infatti basterà posizionarlo sul muro e usarlo come base per dipingere. Ecco allora che la nostra casa non sarà mai stata così bella e colorata.

Contenitore per coltivare l’erba di grano

Oppure possiamo usare i vecchi cartoni anche per coltivare in casa l’erba di grano. Una volta reperiti i semi da un negozio di alimentazione naturale o da internet, basterà ricoprire il cartone con un po’ di carta da forno. In questo modo potremo innaffiare tranquillamente senza paura che il cartone si rovini subito.

Lasciamo quindi a bagno i semi per una notte, per poi seminarli nel nostro cartone e ricoprire il tutto con un po’ di torba. Annaffiamo per un paio di giorni e vedremo subito i primi germogli. In questo modo non solo avremo coltivato in casa della fantastica erba di grano, ma avremo anche utilizzato del materiale riciclato per ottenere un contenitore completamente biodegradabile.

Una simpatica e divertente cucina giocattolo

Per terminare le nostre tre idee di riciclo creativo non possiamo non citarne anche una da dedicare ai più piccoli. I cartoni della pizza possono infatti essere utilizzati per creare un simpatico piano di cottura giocattolo. Una piccola cucina con tanto di fornelli disegnati e manopole ricavate dal cartone in eccesso per far divertire qualunque bambino.

L’idea però non termina qui. Infatti, questo piano di cottura potrebbe anche diventare parte di un intero set di cucina giocattolo realizzato con materiali di riciclo.

Erano proprio queste le 3 originali idee di riciclo creativo per non buttare mai più i cartoni della pizza.

