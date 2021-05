Durante la stagione primaverile, quando ci chiediamo “cosa cucinare oggi?”, andiamo alla ricerca di ricette fresche e gustose, ma anche leggere e veloci. Se abbiamo figli, la soluzione ideale sarebbe una ricetta che faccia felice anche i più piccoli. E vorremmo quindi che fosse una ricetta sana, ricca di verdure, completa di proteine. Possibilmente da mangiare anche fredda, in modo da poterla preparare in anticipo. Che cosa cucinare oggi che racchiuda tutte queste qualità? Ecco come preparare questo piatto veloce e gustoso ideale per un pranzo fuori con i più piccoli da mangiare caldo o freddo.

Il plumcake alle zucchine

A base di zucchine, questo plumcake è ottimo sia caldo sia freddo, accontenta tutti i palati, e si presenta molto bene. Non contiene soltanto verdura, ma anche le proteine delle uova e del formaggio. Si prepara in 15 minuti e ha soltanto 330 calorie a porzione. Un piatto perfetto per la stagione. Come prepararlo?

Ingredienti

a) 350 gr di zucchine;

b) 180 gr di farina;

c) 100 ml di latte intero;

d) 80 ml di olio extravergine di oliva;

e) 200 gr di formaggio primo sale;

f) 4 uova;

g) una bustina di lievito per salati;

h) sale e pepe q.b.

Come preparare questo piatto veloce e gustoso ideale per un pranzo fuori con i più piccoli da mangiare caldo o freddo

Tagliare finemente le zucchine e il formaggio a cubetti. In una ciotola sbattere le uova, aggiungere l’olio e il latte, poi la farina e il lievito setacciati e mescolare bene. Aggiungere le zucchine e il formaggio. Amalgamare il tutto. Versare l’impasto in uno stampo a cassetta. Cuocete in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 50 minuti.

L’ideale sarebbe utilizzare prodotti biologici o a km zero. Se non si volesse consumarlo subito, è possibile conservare il plumcake alle zucchine in frigorifero al massimo per 2-3 giorni.