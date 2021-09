Se è vero che per i viaggi a lungo raggio, dovremo aspettare ancora qualche mese (gli Stati Uniti hanno dichiarato che dopo quasi due anni riapriranno le frontiere ai turisti europei a partire da novembre), i weekend di settembre sono l’ideale per organizzare gite fuori porta. Così si possono sfruttare al meglio le ultime giornate di tiepido sole, prima dell’arrivo della stagione più fredda dell’anno. E l’Italia intera può vantare diverse bellissime proposte, da nord a sud, per accontentare questo desiderio di mini-fuga settembrina. Ecco uno dei borghi più belli d’Italia per un weekend tra cultura e buon vino.

Il Piemonte è una regione tutta da scoprire

Tra le mete preferite di questo periodo dell’anno c’è sicuramente il Piemonte. Regione piena di fascino, e di meraviglie architettoniche. Imperdibili i musei di Torino, dal castello del Valentino alla Mole Antonelliana fino al Museo Egizio. La regione è inoltre ricca di bellezze naturali e borghi pieni di storia e cultura. Le Langhe entrano di diritto nelle mete più conosciute e amate in tutto il Mondo. Dolci colline ricoperte di vigneti, dove nascono alcuni tra i vini più pregiati, come il barolo e il barbaresco. E poi ci sono i laghi: la sponda piemontese del Lago Maggiore ospita alcuni tra i borghi più suggestivi: da Stresa a Verbania, senza dimenticare il fascino senza tempo delle Isole Borromee.

Per chi è alla ricerca di una meta che sappia coniugare buon vino (e buon cibo) a cultura e arte, trova in Piemonte una meta perfetta. Stiamo parlando di Neive. Inserito nell’elenco dei Borghi più belli d’Italia, è un piccolo paese delle Langhe. Il centro storico di Neive rappresenta un bellissimo esempio di borgo medievale, abbarbicato sulla cima di una collina, circondato da vigneti di nebbiolo. Alcuni importanti edifici storici sono arrivati perfettamente conservati fino a noi. Il monumento simbolo del Comune, la Torre dell’Orologio, ma anche i bellissimi palazzi signorili che si affacciano su Piazza Italia: l’Antico Palazzo del Comune e Palazzo Borgese.

E, dopo una rilassante visita per le vie di Neive, la zona circostante offre altri interessanti spunti. Si potrà così concludere al meglio questa escursione in territorio piemontese. Per i più sportivi c’è un’ampia scelta di sentieri segnalati e attrezzati del Dolcetto e del Barbaresco, percorribili sia a piedi, che in bicicletta e a cavallo. Permettono di raggiungere altri bellissimi borghi delle Langhe, da Barbaresco a Barolo fino ad Alba. Per chi invece preferisce un momento di relax e di gusto, l’ideale è la visita a una delle tante cantine presenti, con degustazione finale, naturalmente.