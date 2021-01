Il freddo di questo periodo può mettere a dura prova il calore delle nostre mani, che tendono sempre più a raffreddarsi. A volte un senso costante di gelo s’impadronisce soprattutto delle dita che hanno difficoltà a riscaldarsi. In questi casi bisogna necessariamente ricorrere a qualche buon consiglio. Ecco allora il metodo infallibile per avere sempre delle mani calde e una buona circolazione ai piedi.

Mani fredde, da cosa dipende?

A volte le mani e i piedi ci accompagnano con la loro freddezza, tanto che ce ne si fa un’abitudine. Indubbiamente questo può dipendere da qualche problema specifico di salute e in questo caso è sempre opportuno un consulto medico. Altre volte invece dipende da semplici abitudini che possono essere corrette con qualche buon consiglio.

Ci sono comunque alcuni fattori che portano ad avere le mani e i piedi freddi. Uno di questi può essere il fumo, che indebolisce i vasi sanguigni. Fra gli alimenti anche il caffè preso in quantità eccessiva contribuisce a raffreddare le estremità del corpo. Un’altra causa è dovuta alla mancanza di movimento, che fa ristagnare il sangue nei capillari e non mette in circolo le energie. Ci sono poi anche delle cause psicologiche come lo stress e la paura che portano a questo.

Un rimedio molto pratico

Questo sistema è in uso nei paesi scandinavi ed è semplice, molto pratico e soprattutto non necessita di alcun acquisto. Si tratta in pratica di riattivare la circolazione sanguigna nelle mani, e nello stesso tempo di rendere i capillari delle dita più elastici. E’ un sistema che si può usare anche per i piedi.

Si tratta di preparare due bacinelle, una con acqua calda e l’altra con acqua fredda. Si immergono le due mani nella bacinella con acqua calda per qualche secondo e subito dopo in quella con acqua fredda. E così di seguito alternando il caldo e il freddo. La circolazione in questo modo si riattiva e i capillari anche diventano più elastici.

Ecco due esercizi semplicissimi, ma molto efficaci per riscaldare mani e piedi.

L’esercizio che riguarda le mani, che oltre a far bene alla circolazione, le rende anche più mobili e ne migliora la forza. L’esercizio consiste nell’aprire e chiudere la mano con questa piccola variante. Quando si chiude si comincia dal dito mignolo per arrivare all’indice e poi al pollice che blocca la mano a pugno. Si riapre la mano e si continua.

Per i piedi invece si tratta semplicemente di muovere per un po’ di tempo le dita, diverse volte al giorno. Questo esercizio attiva la circolazione e tiene i piedi caldi.

Un consiglio per tutti

A volte piedi e mani fredde dipendono da una situazione di eccessiva staticità. Si resta troppo tempo seduti, il lavoro al computer richiede molte ore bloccati davanti allo schermo. Ebbene i medici sono tutti concordi nel consigliare 30 minuti di passeggiata al giorno. Il contatto con l’aria all’aperto e il camminare, esercita una stimolazione continua della pianta del piede, che riattiva la circolazione sanguigna in tutto il corpo.

Ecco allora il metodo infallibile per avere sempre delle mani calde e una buona circolazione ai piedi.

