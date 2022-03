Qualche settimana, nel pieno della tempesta scatenata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, Intred ha pubblicato i dati relativi all’esercizio 2021. Nell’ultimo anno, infatti, il fatturato della società ha superato i 40 milioni di euro, in crescita di quasi il 14% rispetto al 2020 e praticamente il doppio rispetto al 2019 (20,8 milioni di euro). Soprattutto il forte miglioramento rispetto all’epoca pre-covid è particolarmente importante in quanto mostra che il titolo ha reagito e recuperato benissimo rispetto alle difficoltà incontrate nel corso della prima parte del 2020. Altro dato importante che testimonia la crescita dell’azienda è quello relativo alla rete in fibra ottica di proprietà. Nel corso del 2021 è raddoppiata rispetto all’anno precedente passando da 3.700 chilometri a oltre 7.300 chilometri.

Questi ottimi risultati sono passati in sordina visti gli altri problemi ben più gravi che stanno affliggendo il mondo intero. Tuttavia, in una giornata in cui è prevalso l’ottimismo, potrebbero essere stata la causa del rialzo cui abbiamo assistito. Abbiamo, quindi, assistito a un’ottima performance del titolo Intred che presto potrebbe recuperare la strada del rialzo.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si stanno dirigendo verso il livello in area 14,90 euro oltre il quale ci sarebbero elevate probabilità che il titolo possa accelerare al rialzo. In questo caso diventerebbe molto probabile un ritorno verso i massimi annuali in area 20 euro. Qualora, invece, si dovesse continuare al ribasso le quotazioni si dirigerebbero verso la massima estensione ribassista (12,25 euro). Su questo livello, poi, diventerebbe molto probabile un rimbalzo delle quotazioni.

Secondo gli analisti che coprono il titolo Intred il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione dell’80% circa.

Ottima performance del titolo Intred che presto potrebbe recuperare la strada del rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Intred (MIL:ITD) ha chiuso la seduta del 8 marzo a quota 14,65 euro in rialzo dell’8,92% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale

