Ministeri, Aziende sanitarie, Regioni, Comuni ed ora anche Città metropolitane.

Le assunzioni nel pubblico impiego procedono spedite e vari uffici amministrativi sono alla ricerca di nuovo personale da assumere stabilmente.

Con l’avanzare dell’età, molti dipendenti sono ormai prossimi alla pensione ed ecco perché si rende necessario sostituirli con nuovo personale.

Laureati, diplomati o anche chi possiede la licenza media e una particolare qualifica, ecco a chi sono rivolte le selezioni attive in questo momento.

Tra le varie opportunità in corso, gli esperti di concorsi di ProiezionidiBorsa ne hanno adocchiate 3 molto interessanti. Si tratta di bandi di concorso pubblicati dalla Città metropolitana di Genova e rivolti a laureati e diplomati per le sue aree tecnica e amministrativa.

Vediamo i dettagli delle procedure di selezione e come inviare la candidatura attraverso l’apposito portale online.

La Città metropolitana di Genova assumerà presto 26 diplomati e laureati da inserire stabilmente nei suoi uffici

Bella, elegante e solare, lavorare e vivere a Genova sarebbe un sogno per tutti coloro che amano il mare sia d’estate che d’inverno.

Vediamo dunque come partecipare ai concorsi indetti dall’amministrazione per trasferirsi o, per chi vi risiede già, restare in una delle città più belle d’Italia.

Partiamo dal bando per 6 collaboratori di categoria C, nel ruolo di tecnico delle costruzioni/geometra e rivolto ai diplomati.

Accanto ai requisiti generali ed alla patente B o superiore, si richiede anche il possesso di uno specifico titolo di studio tra i seguenti:

diploma tecnico di scuola secondaria di secondo grado in costruzioni, ambiente e territorio;

diploma di scuola secondaria di secondo grado di geometra o perito industriale in edilizia;

laurea nelle discipline di architettura o ingegneria edile o civile.

Se le domande di partecipazione supereranno le 150, l’amministrazione procederà con una preselezione da svolgersi anche a distanza.

La successiva prova scritta consisterà nella risoluzione di alcuni quesiti oppure nella formazione di specifici elaborati di natura tecnica o, ancora, di un progetto.

Coloro che supereranno questa prova accederanno al colloquio orale che verterà sulle stesse materie dello scritto più inglese ed informatica.

Passiamo ora ai bandi per laureati.

Le posizioni per laureati

Le altre due selezioni per la Città metropolitana di Genova riguardano rispettivamente:

12 posti da funzionario di categoria D con competenze di project management e tecnico gestionali;

8 posti da funzionario di categoria D con competenze negli ambiti dell’architettura e dell’ingegneria.

In entrambi bisogna possedere i classici requisiti generali, oltre alla laurea triennale o magistrale. Tuttavia, se il bando da 12 funzionari non richiede una determinata classe di laurea, il bando da 8 riporta alcune specifiche. Difatti, il possesso della laurea magistrale o specialistica in ingegneria edile-architettura, dei sistemi edili o in architettura è necessario ai fini della partecipazione. Inoltre, anche l’abilitazione alla relativa professione e la patente B o superiore rientrano tra i requisiti specifici per candidarsi.

Proprio come l’altro bando, anche questi due concorsi prevedono l’espletamento di una preselezione qualora le domande superino le 150. La successiva prova scritta si intende superata con un punteggio pari ad almeno 21/30, che permetterà l’accesso al colloquio orale.

È possibile presentare candidarsi per i 3 concorsi entro le ore 12.00 del prossimo 4 aprile cliccando su “concorsi online” al seguente link.

