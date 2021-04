La fine del Mercato Tutelato dell’Energia avverrà nel 2023 intanto dal primo aprile l’ARERA ha comunicato l’aumento dei prezzi del gas. Nel frattempo arriva il primo osservatorio che monitora l’andamento dei prezzi sul Mercato Libero del gas naturale. Dunque tutto diventa più facile: basta calcolare il prezzo del gas sul mercato libero per scegliere le forniture più convenienti. Perciò è più importante scegliere tra servizio di Maggior Tutela o passare anzitempo al Mercato Libero.

L’Indice Selectra SQ Gas, aggiornato a cadenza bisettimanale, riesce a dare ai consumatori una visione d’insieme del mercato e dei prezzi del gas. Questo indice monitora l’andamento delle proposte commerciali più convenienti di 25 maggiori fornitori italiani che agiscono sul Mercato Libero.

La novità di aprile

Vediamo cosa è successo in questa prima decade di aprile. Da oltre un anno i prezzi delle forniture gas si sono mantenuti bassi per gli effetti della pandemia. Ora, però, sta avvenendo un’inversione di tendenza come confermato dalla stessa ARERA.

Infatti le offerte sul Mercato Libero sono al di sotto della tariffa del Tutelato dell’11%. Proprio in questo contesto si inserisce l’indice Selectra capace di monitorare il trend e permettere un confronto utile tra le varie opportunità. Dando uno sguardo alle proposte si nota che addirittura il 20% delle offerte meno care risulta oggi del 30% più conveniente della fornitura con il Servizio di Maggior Tutela.

La differenza tra Tutelato e Libero

Le tariffe sul Mercato Libero vengono stabilite con i principi della libera concorrenza. In questo modo gli utenti hanno libertà di azione e scegliere il fornitore in base all’offerta più adatta alle proprie esigenze.

Discorso ben diverso per il Mercato Tutelato perché le condizioni economiche delle forniture sono regolate da ARERA e il prezzo varia trimestralmente. Di conseguenza i clienti non hanno la certezza di quanto spenderanno nell’arco dell’anno. Dunque per risolvere l’enigma tra i due sistemi basta calcolare il prezzo del gas sul mercato libero per scegliere le forniture più convenienti.