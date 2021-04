Il mondo della moda corre veloce ed è popolato da trend stagionali. Esistono però, dei capi che non passano mai di moda. Pezzi di vestiario che rimangono attuali e adatti a ogni situazione, nonostante il tempo che passa. Vengono chiamati “capi di investimento”.

Questo avviene, proprio perché conviene puntare sul loro acquisto, vista la loro longevità. Il più delle volte si tratta di capi basici, facilmente abbinabili.

Ecco i 7 capi d’abbigliamento dallo stile intramontabile che è giusto conservare nell’armadio.

La camicia bianca

Lo stile di un classico per eccellenza. Adatta per una riunione di lavoro o per un’uscita informale con gli amici. Perfetta sui jeans o sotto un tailleur. È il capo che risolve tutti i problemi di abbinamento.

La giacca di jeans

La giacca di jeans è un capo d’abbigliamento che ci accompagna per tutta la vita. Non si è mai né troppo piccoli, né troppo grandi per indossarla. inoltre la giacca di jeans è perfetta con un abito floreale o per uno stile denim on denim. Capo manifesto degli anni ’90 e sempre attuale.

La T-Shirt bianca

Diretta concorrente della camicia di prima, la maglietta bianca, si adatta a ogni occasione. Per chi vuole avere un aspetto ordinato ma non rinunciare alla comodità è la soluzione perfetta.

Il blazer

Con indosso un blazer anche il look più giornaliero, diventa elegante. Questo capo d’abbigliamento non deve mai mancare nell’armadio di una donna. Va a braccetto con tutto ed è adatto a ogni tipo di appuntamento.

L’abito nero

Come insegna Colazione da Tiffany, non esiste al mondo un capo più iconico ed elegante. Indispensabile in ogni guardaroba, impossibile fare senza.

Il jeans

Qui si parla del jeans che fa sentire a proprio agio. Quel capo dell’armadio che viene indossato a occhi chiusi e che ci fa sentire bene ovunque.

Il trench

L’ultimo ma non meno importante dei 7 capi d’abbigliamento dallo stile intramontabile che è giusto conservare nell’armadio, è il trench. Sinonimo di eleganza senza tempo. Color beige, a doppio petto e con cintura è un classico dello stile british.