Si sa, una bella notte di sonno è una delle cose più salutari che ci siano. Non solo, ma migliora anche l’umore permettendoci di rimanere più attivi e concentrati. Purtroppo però non tutti i segni dello zodiaco potrebbero farci attenzione la prossima settimana. Questo potrebbe portare a bisticci inutili e decisioni avventate. Eppure, dovrebbero stare allerta, perché le loro finanze avranno bisogno di tutta la loro attenzione.

Ansia e stress fuori dal letto

L’Ariete dovrebbe imparare a buttare ansia e stress fuori dal letto. Certo, si avvicina un momento importante, magari un esame, un test sul lavoro o un appuntamento scottante in banca. Però, è importante riuscire a tenere sotto controllo la tensione, che potrebbe inquinare i nostri rapporti sul lavoro e a casa. L’Ariete dovrebbe prendersi il tempo di fare un bel respiro e apprezzare tutto ciò che ha intorno. Basta ore piccole, spegniamo il telefono e concediamoci una lunga notte di sonno. Al risveglio ci saranno delle spese da sostenere, ma tutto andrà per il meglio, saremo riposati e riusciremo a ragionare a mente fredda.

Come detto, quindi, la prossima settimana alcuni segni dovranno fare attenzione e un altro segno a cui lo stress sta giocando brutti scherzi è quello del Toro. In effetti, la prossima sarà una settimana difficile e sarà necessario dare fondo a tutta la sua resilienza. Ecco perché dovrebbe fare di tutto per dormire abbastanza. Infatti, ultimamente per il Toro è molto difficile concentrarsi, anche nelle faccende più importanti. Chiediamo aiuto al nostro partner che saprà supportarci come solo lui/lei sa fare.

La prossima settimana alcuni segni dovranno fare attenzione alle ore di sonno e al portafoglio se non vogliono rimanere scottati

Le bollette arriveranno presto e sarà una bella batosta per i Gemelli. Allo stesso tempo, la prossima non sarà certo una settimana noiosa, ma anzi sarà piena di occasioni per divertirsi. Ecco che allora sale la tentazione di fare le ore piccole per concedersi qualche bevuta con gli amici. Occhio però alla guida, perché sonno e alcol non sono certo la combinazione migliore per mettersi al volante. Evitiamo brutti incidenti e chiamiamo un taxi.

Anche il Leone dovrebbe imparare a mettere la testa sul cuscino. Certo, c’è da capirlo, questa è proprio una settimana ruggente per lui, piena di novità. Alcune di queste lasceranno cadere qualche soldo in più nel portafoglio, ma altre ne faranno anche uscire. Quindi è necessaria tutta la concentrazione possibile, anche considerato che c’è amore nell’aria e il prossimo incontro potrebbe essere quello giusto.

