Una bevanda calda ristoratrice è proprio quello che ci vuole per resistere al freddo gelido di queste giornate. Ecco perché una gustosa tisana potrebbe essere la scelta che fa al caso nostro. I vantaggi del consumarla sono tanti. Innanzitutto, si ha l’imbarazzo della scelta, poiché si può fare con quanti ingredienti si desidera. In più, apporterebbe così tanti benefici che potrebbe diventare la nostra migliore alleata in fatto di salute.

Abbiamo visto come alcuni infusi favorirebbero la digestione e regolerebbero l’intestino. Con altre ricette, invece, potremmo mettere una pietra sopra ai problemi di diuresi, apportando al nostro corpo anche nutrienti preziosissimi. Proprio l’infuso di cui parleremo potrebbe assolvere a tutto questo. Il procedimento è immediato e bastano 2 ingredienti per realizzarlo.

Ananas e limone

La tisana che vogliamo preparare prevede l’utilizzo di due frutti in particolare: ananas e limone. Sono ingredienti alquanto benefici che forniranno nutrienti fondamentali all’organismo. Entrambi sono particolarmente ricchi di acido ascorbico, la cosiddetta vitamina C, che tutelerebbe il sistema immunitario e ci proteggerebbe dalle malattie.

In particolare, il succo di limone sarebbe un efficace diuretico e astringente, con molte altre funzioni utili per il nostro benessere. Vediamo allora come preparare questo perfetto toccasana.

È una miniera di vitamina C questa tisana casalinga ricca di antiossidanti che aiuterebbe la diuresi

Gli ingredienti per la nostra tisana sono:

1 litro circa di acqua;

2 limoni;

1 ananas;

miele a piacere.

Togliamo la buccia e il gambo dell’ananas e, dopo averli lavati, li mettiamo in un pentolino. Sbucciamo anche il limone scartando la parte bianca e aggiungiamo la scorza nel tegame. Ora versiamo l’acqua e iniziamo a scaldare il tutto.

Una volta che bolle abbassiamo il fuoco e continuiamo a scaldare per un’altra decina di minuti. A questo punto possiamo spegnere la fiamma e lasciare in infusione per circa 2 ore. Per finire togliamo buccia e gambo dell’ananas dall’infuso, filtriamo e spremiamo il succo dei limoni. Addolciamo con un cucchiaio di miele e mescoliamo bene il tutto.

È una miniera di vitamina C questa tisana casalinga ricca di antiossidanti che aiuterebbe la diuresi. Possiamo scegliere se berla fredda o scaldarla nuovamente in seguito.

Ricordiamo che il gambo dell’ananas qui utilizzato potrebbe causare complicazioni in caso di problemi a fegato e reni, emofilia e gravidanza. Se ne sconsiglia, inoltre, l’utilizzo durante il periodo dell’infanzia. Per tutti i dubbi si consiglia di rivolgersi al proprio medico di fiducia.