Riuscire a dimagrire e riacquistare la linea non è per niente semplice, soprattutto dopo una certa età. La vita sedentaria e un’alimentazione scorretta non aiuterebbero e non farebbero altro che spostare verso destra l’ago della bilancia.

Per sgonfiare la pancia e perdere peso dovremmo innanzitutto essere noi stessi ad aiutarci. Tornare in forma è più semplice se abbiamo la giusta mentalità per farlo, ma potremmo anche servirci dei giusti rimedi. E cosa c’è di più comodo e rinfrescante di una gustosa bevanda casalinga pronta in men che non si dica?

Le proprietà del tè verde

Semplici, ma deliziose, alcune bevande sarebbero in grado di aiutarci più di altre nella nostra missione bruciagrassi. Alcune sono molto conosciute, ma forse ancora poco consumate; tra queste vi è il tè verde.

I ricercatori di Humanitas avrebbero individuato molteplici benefici derivanti dal suo consumo. Oltre che contenere una buona dose di sali minerali, come potassio e magnesio, avrebbe un’apprezzabile quantità di vitamine e proteine.

Il tè verde rafforzerebbe le difese antiossidanti grazie alle catechine presenti. Fornirebbe, poi, un buon aiuto al sistema cardiovascolare e respiratorio, limitando l’accumulo di colesterolo e grassi nel sangue. Sarebbe anche un ottimo alleato per chi ha intenzione di assottigliare il girovita, in quanto accelererebbe il metabolismo. Infine, funzionerebbe anche come rimedio contro la ritenzione idrica e per favorire la diuresi.

Per sgonfiare la pancia e perdere peso sembrerebbe funzionare questa bevanda freschissima e diuretica da fare in casa in pochi minuti

Ora che siamo a conoscenza di tutte le straordinarie proprietà del tè verde, possiamo impiegarlo per preparare una bevanda sana e rinfrescante. Basteranno pochi ingredienti e potremo gustarcela comodamente da casa. Ecco il necessario:

1 litro di acqua;

5 bustine di tè verde;

20 foglie di menta fresca;

1 arancia.

Facciamo bollire l’acqua, come di consueto, in un pentolino. Aggiungiamo le bustine di tè, poi mettiamo anche le foglie di menta e l’arancia a fette. Una volta preparato l’infuso, lo travasiamo in una brocca e lo lasciamo a riposo per circa 12 ore in frigorifero. Passato il tempo d’attesa potremo recuperarlo, filtrarlo e finalmente berlo in tutta tranquillità.

Si ricorda comunque che non bisognerebbe esagerare con l’assunzione di tè verde, soprattutto sottoforma di concentrato. Il rischio sarebbe quello di incappare in condizioni di ansia e insonnia a causa della caffeina contenuta. Nondimeno, dovrebbero prestare attenzione i soggetti affetti da problemi alla tiroide.

