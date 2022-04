Le alici sono tra gli alimenti più gustosi e versatili che possiamo utilizzare in cucina. Ricche di elementi benefici per la salute come vitamine, omega 3 ma anche proteine. In particolare calcio, fosforo e ferro potrebbero aiutare la salute di ossa e denti. Tuttavia, le alici non dovrebbero essere assunte in grandi quantità se ci si sta sottoponendo a una cura con MAO inibitori.

Questi pesci potranno essere utilizzati previa cottura, ma anche marinati: in questo caso si consiglia di accertarsi che siano stati precedentemente abbattuti per limitare il rischio di contrarre terribili malattie. Le alici, come si diceva, potranno accompagnare altri pesci come il nasello o diventare protagoniste della ricetta. Oggi si andrà alla scoperta di una ricetta che vede protagoniste le alici accostate a fagiolini e patate. Una preparazione semplice che non causerà particolari difficoltà a chi proverà a replicarla. Ecco come preparare con pochi ingredienti uno sfizioso contorno che piacerà a tutta la famiglia.

Ingredienti

400 g di alici abbattute;

300 g di fagiolini;

3 patate;

3 limoni;

olio EVO quanto basta;

pepe quanto basta;

sale quanto basta.

Come preparare con pochi ingredienti uno sfizioso contorno di verdure al profumo di mare con questa ricetta della nonna

Prima di iniziare la preparazione di queste alici, bisognerà pulirle eliminando la parte centrale e la testa. Lavare, poi, i fagiolini, le patate e le alici sotto l’acqua. In seguito le alici andranno lasciate marinare per un paio di ore in succo di limone; se si vuole si potranno anche condire con un pizzico di sale.

Mentre le alici riposano ci si dovrà occupare degli ortaggi. Innanzitutto i fagiolini: dovranno essere puliti e tagliati a pezzetti andando a eliminare tutte le parti dure. Prendere una pentola, riempirla di acqua e fare bollire prima di buttarci dentro i fagiolini, che dovranno essere cotti per una decina di minuti. La stessa cosa andrà fatta con le patate. Dopo averle lavate sotto l’acqua, metterle a bollire per alcuni minuti. Attenzione a non fare cuocere eccessivamente gli ortaggi. In seguito, farli raffreddare e scolare le alici disponendole su un piatto. Tagliare le patate a cubetti e unirle alle alici e ai fagiolini. Condire il tutto con olio extravergine di oliva e pepe prima di servire in tavola.

