Se c’è una ricetta estiva a cui non possiamo proprio dire di no è l’insalata di riso. Facile da fare, non appesantisce, fresca e che dura per un pochino di giorni. Motivo per cui, quando la si cucina, se ne fa in grande abbondanza.

Spesso il riso è sostituito con il farro, ma possiamo usare anche i ceci. Ma gli alimenti che possiamo utilizzare sono tantissimi, c’è infatti anche l’insalata di pasta fredda. Insomma, per ogni palato c’è un’opzione possibile.

Con i mesi caldi la fame cala un pochino e quindi non si ha, in primis, voglia di mettersi per troppo tempo ai fornelli e poi si evitano piatti troppo pesanti. E l’insalata di riso sembra essere un ottimo piatto unico. Non è infatti necessario mangiare qualcosa dopo. Sempre che questa sia ricca di alimenti.

In alternativa possiamo finire il nostro pranzo con un pochino di melone, un frutto ricco di acqua e di vitamina C. La sua alta percentuale di acqua è inoltre magica per chi desidera un effetto detox.

L’insalata di riso possiamo farla anche di farro e ceci, ma dobbiamo provare questa alternativa semplice ed estiva

Cosa mai potremo usare al posto del solito riso oppure della pasta? Ci sono dei semini meravigliosi in commercio che dobbiamo provare. Inoltre fanno anche molto bene al nostro organismo, motivo in più per gustarli.

La nostra insalata estiva può essere fatta con base di quinoa. Questa è infatti ricca di fibre e ciò ci aiuta ad andare in bagno. È inoltre una buona fonte di vitamine del gruppo B, vitamina E, selenio, manganese, potassio e grassi polinsaturi, calcio, fosforo, magnesio, ferro e rame. Un vero toccasana per il nostro organismo.

La quinoa possiamo accompagnarla con tantissimi altri alimenti. E possiamo preparare un’insalata di quinoa, vegetariana oppure no.

Possiamo aggiungere i fagiolini, i piselli, le carote, dell’avocado, delle zucchine e dei pomodori. E, continuando, abbiamo anche la mozzarella, il tonno, lo sgombro e anche il salmone. Ma possiamo fare anche la versione con il pollo. Insomma, sono veramente tantissimi gli abbinamenti da creare con la quinoa.

Se la compriamo al supermercato la troveremo già lavata e pulita. E quindi sarà solamente da cuocere. Al mercato, invece, potremmo trovarla da lavare e da pulire. Così l’insalata di riso possiamo farla anche di farro e ceci, ma non dobbiamo dimenticarci assolutamente della quinoa e di tutti i benefici che avrebbe sul nostro organismo.

