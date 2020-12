Ecco una gustosa insalata orientale di verdure arrostite per il lunch detox

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il fornello della cucina si può usare per cuocere, ma anche per arrostire. Come se fossimo intorno a un fuoco, al tramonto, nel deserto del Sahara. E questo procedimento ci permette di trasformare qualsiasi verdura in una leccornia mediorientale.

Per preparare la curiosa insalata arrostita di cavolfiore e ricotta per il lunch detox della domenica, abbiamo bisogno di un pò di tempo. E di erbe e spezie. Ma è un piatto davvero rilassante da preparare: nel frattempo si può leggere o ascoltare musica.

Ingredienti per 4 persone

a) Un cavolfiore con foglie e gambi;

b) 30 ml di panna o panna vegetale;

c) 175 grammi di ricotta di capra;

d) 12 rapanelli a fettine sottili;

e) due melanzane a fettine ;

f) 100 g di noci sgusciate;

g) 50 ml di olio extravergine di oliva;

h) 40 ml di aceto di vino rosso;

i) un cucchiaio di curcuma;

l) due cucchiai di semi di cumino tritati;

m) due cucchiai di semi di coriandolo tritati;

n) quattro spicchi d’aglio tritati;

o) un cucchiaio di zucchero di canna;

p) due rametti di menta;

q) un cucchiaio di miele.

Il cavolfiore, grande depuratore del nostro organismo

Tagliare in quattro parti o più il cavolfiore, condirlo con olio, spezie e aglio. Arrostirlo direttamente sul fornello, sopra un foglio di alluminio. Oppure sul barbecue o in forno a 190 gradi per trena minuti.

Lasciar caramellare lentamente. Nel frattempo, mescolare la panna e la ricotta, versarle in uno stampino di silicone e riporre in frigo.

Mettere le noci con olio sale e zucchero a tostare in una padella con poco olio.

La dolce melanzana si trasforma

A parte si preparano le melanzane a fette. Riscaldiamola in padella con olio, aceto e miele. Aggiungiamo ora l’aglio e le foglie di menta, poi mettiamo da parte a riposare. Friggiamole in padella fino a una completa doratura. Condiamole col sale, le foglie di menta della salsa all’aceto.

Ecco una gustosa insalata orientale di verdure arrostite per il lunch detox

Impiattare per ciascun commensale una porzione di cavolfiore arrostito, decorato con fettine di rapanello e una spruzzata di noci tritate.

Di fianco, impiattare la melanzana con la vinaigrette alla menta. Rovesciare a fianco lo stampino di panna e ricotta, spolverare tutto di spezie. Accompagnare con panini soffici alla curcuma.

Ecco, dunque, come preparare una gustosa insalata orientale di verdure arrostite per il lunch detox.