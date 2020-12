Cose bisogna fare se mascherina e barba non vanno d’accordo

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’emergenza sanitaria ha reso più sensibile la pelle del viso maschile, provocando irritazioni senza fine. E per chi ha la barba, i fastidi si moltiplicano. Perché la sua lunghezza spesso non fa aderire al meglio la maschera di protezione dal virus.

Dunque, lavare ogni giorno il viso non basta, bisogna anche igienizzare la barba e prendersi cura della pelle irritata. Ecco cosa bisogna fare se mascherina e barba non vanno d’accordo, secondo gli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Detergere e idratare in modo delicato e naturale

Lavare accuratamente il viso è il fondamento di una beauty routine, anche per un viso contornato da barba. Se si indossa la mascherina per molte ore al giorno, bisogna evitare detergenti pesanti e occlusivi. La barba ha un suo pH specifico che è diverso da quello dei capelli.

L’idratazione, specialmente nei mesi freddi, è fondamentale per nutrire la pelle del viso e aiutarla a ritrovare il suo equilibrio. Anche d’inverno piacciono molto i balsami freschi, leggeri ma ricchi di vitamine, che sanno idratare in profondità.

Cosa bisogna fare se mascherina e barba non vanno d’accordo

Bruciori e pruriti sono molto frequenti per chi abita in territori caratterizzati da sbalzi termici. Per calmarli, è utile portare con sé un flacone di acqua termale da spruzzare sul viso. Decongestiona, allevia gli arrossamenti causati da mascherine che sfregano il viso ed evita l’insorgere di fastidiose sudorazioni.

La terapia d’urto pre-rasatura

Cosa fare se mascherina e barba non vanno d’accordo e la zona rossa che preoccupa di più è quella che sta chiazzando la pelle del viso?

Ci sono in commercio fluidi pre-rasatura che creano una barriera efficace tra la lama e la pelle. Ma se le cose non migliorano neanche così, non resta che accorciare un poco la lunghezza della barba e attendere la post-pandemia.