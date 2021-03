Avere un animale in casa è una grandissima fonte di gioia. La presenza di cani o gatti nelle case sta diventando sempre più frequente. E nonostante il carico di lavoro domestico aumenti notevolmente, in pochi hanno intenzione di farne a meno.

Ecco un trucco semplice ed economico per avere un bucato perfetto anche se si hanno animali in casa

Ogni giorno, quindi, vengono studiati nuovi stratagemmi per ovviare a piccoli problemi quotidiani causati dalla convivenza tra uomo e quattro zampe. La difficoltà più diffusa sta nel gestire la muta del pelo degli animali. La tecnologia è arrivata in soccorso con i robottini aspirapolvere. Ma ogni giorno è possibile trovare piccole soluzioni per la casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Il metodo

Ecco allora un trucco semplice ed economico per avere un bucato perfetto anche se si hanno animali in casa.

Il bucato è tra i lavori domestici che mette maggiormente in crisi. Il pelo degli animali, infatti, si incastra nei tessuti e spesso diventa difficile, se non impossibile, avere dei capi perfetti.

Per riuscire ad ottenere questo risultato, però, basta un piccolo accorgimento. Sarà sufficiente avere delle salviette umidificate, del tipo utilizzato per pulire i neonati.

In particolare sarà sufficiente inserire due o tre salviette nel cestello e fare un normale lavaggio. Il numero di salviette da inserire può variare a seconda della quantità di capi da lavare. Le salviette, infatti, hanno la capacità di catturare peli, ma anche capelli, all’interno della lavatrice senza creare problemi ai capi da lavare.

I vantaggi

Questo stratagemma, oltre a restituire degli abiti perfettamente puliti, sarà anche un vero salvavita per la lavabiancheria perché eviterà che i pelucchi finiscano all’interno dei meccanismi della macchina e ne allungherà la vita.

Infine, questo espediente, oltre ad essere estremamente economico, rende possibile aggiungere la profumazione che si desidera. Ogni salvietta ha la sua speciale profumazione e sarà sufficiente scegliere quella che risulta più gradevole oppure aggiungerci sopra qualche goccia di ammorbidente.

Ora è possibile godersi a pieno gli amici animali con questo trucco semplice ed economico per avere un bucato perfetto.