Il telefono di casa è sempre meno utilizzato, ma è necessario per poter usufruire di una linea internet ad alta velocità. In ogni caso, ci sono persone che non vogliono rinunciare al telefono fisso per telefonare.

Nella maggioranza dei casi queste persone scelgono una linea comprensiva di telefonate e internet. La concorrenza tra operatori porta ad offerte vantaggiose ma spesso limitate nel tempo e periodicamente ci accorgiamo che le condizioni cambiano.

Periodicamente siamo costretti a rivedere la nostra offerta cambiando operatore e così via solitamente ogni due anni bisogna fare una valutazione.

Con questa alternativa possiamo risparmiare 200 euro su telefonate e internet a casa.

Confronti e soluzione

Guardando sul web le varie offerte la media spesa mensile è tra 25 e 30 euro comprensiva di telefonate e internet a casa. Il costo sale di 5 euro mensili con il modem in comodato d’uso.

Il primo passo da fare è acquistare un router wireless 4G WIFI, il suo costo è di circa 60 euro e si può acquistare in qualsiasi negozio di informatica. Il router può accedere a internet con la rete mobile. Per permettere la navigazione sarà necessario acquistare una carta SIM da inserire nel router.

Le offerte in circolazione più convenienti oscillano tra i 5 e i 10 euro mensili con 100 GB di navigazione e telefonate illimitate. Il modem è autoconfigurante con quasi tutte le compagnie telefoniche. Collegandosi al router tramite WIFI tutti gli utenti di casa possono accedere a internet.

Per quanto riguarda le telefonate basterà collegare un telefono cordless al router. Di conseguenza si utilizzerà il cordless per chiamare o ricevere telefonate.

Verificando il confronto finale, nella soluzione originaria avevamo circa 360 euro di spese annuali. Con la soluzione consigliata la spesa non supera i 120 euro annuali permettendoci di ammortizzare definitivamente in due anni anche la spesa del router. Chiaramente l’utente dovrà verificare quale operatore scegliere in base alla qualità del segnale.