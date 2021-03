L’INPS, con la circolare n. 44 del 15 marzo 2021, illustra le modalità per il rilascio della Certificazione Unica. Quest’oggi, pertanto, gli esperti di ProiezionidiBorsa illustreranno ai lettori la procedura da seguire. Per la Certificazione Unica 2021 INPS, pertanto, ecco le istruzioni definitive per chiedere il rilascio e la rettifica.

L’Istituto, infatti, quale sostituto d’imposta, deve annualmente determinare il conguaglio fiscale di fine anno. Nonché rilasciare, entro il 16 marzo, agli interessati la CU e trasmetterla all’Agenzia delle Entrate. L’INPS, annualmente, predispone la Certificazione Unica sintetica da rilasciare ai propri sostituiti e la Certificazione Unica ordinaria da trasmettere all’Agenzia delle Entrate. La Certificazione Unica viene rilasciata dall’INPS telematicamente.

Coloro che sono in possesso del PIN, possono scaricare la CU dal portale web dell’ente. In alternativa, gli utenti possono accedere mediante:

Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

carta d’identità elettronica 3.0 (CIE);

credenziali SPID, di secondo livello o superiore.

Inoltre si può scaricare la CU mediante il servizio “Certificazione Unica” dall’APP “INPS mobile”.

Certificazione Unica 2021 INPS, ecco le istruzioni definitive per chiedere il rilascio e la rettifica

L’INPS, inoltre, al fine di garantire l’accesso al servizio ad una più ampia platea di interessati, ha previsto varie modalità alternative, ovvero:

servizio erogato dalle Strutture territoriali, sempre su prenotazione;

spedizione mediante PEC o posta elettronica ordinaria;

patronati o CAF;

comuni e altre pubbliche amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione di un punto cliente.

È prevista inoltre la possibilità di richiedere la spedizione al domicilio del titolare mediante:

servizio telefonico, chiamando il numero verde 800 434320;

Contact Center Multicanale, da rete fissa al numero gratuito 803 164 o da rete mobile al numero 06 164 164. Il soggetto delegato o l’erede di soggetto titolare, possono fare la richiesta mediante posta elettronica ordinaria, all’indirizzo richiestacertificazioneunica@inps.it.

Rettifica della Certificazione Unica

Nella Circolare l’INPS illustra anche come richiedere la rettifica in caso di errori contenuti nella CU.

In particolare, qualora, il contribuente rilevi errori nella CU, potrà rivolgersi al proprio sostituto d’imposta che procederà alla correzione dei dati. A partire dal 29 maro, l’INPS consentirà alle Strutture territoriali di procedere alla correzione della CU già trasmessa all’Agenzia delle Entrate. L’avvenuta rettifica sarà comunicata dall’INPS all’interessato mediante canale postale o via PEC.

