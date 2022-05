Con l’arrivo dell’estate e del caldo è sempre complicato capire come truccarsi senza rischiare di fare un pasticcio. Il sudore può sciogliere facilmente tutto il make up che abbiamo realizzato con tanta pazienza e dedizione. Non parliamo per forza di un trucco appariscente e complicato, ma anche di quello base per coprire le imperfezioni. Anche con il miglior spray fissante può capitare di subire gli effetti del sudore e del caldo eccessivo.

Per questo motivo la soluzione migliore quando inizia a fare caldo è puntare su un trucco più naturale e leggero. Non strati di fondotinta e correttore che non fanno traspirare bene la pelle e bloccano i pori. Ma un leggero glow che dia luminosità al viso senza rinunciare all’effetto lifting che tanto amiamo. Realizzare un trucco del genere è davvero facilissimo, l’importante è sapere quali prodotti usare e come applicarli.

Ecco un trucco leggero e luminoso con effetto lifting per l’estate per ringiovanire il viso e definire gli zigomi

Una delle preoccupazioni più grandi quando si decide di abbandonare il fondotinta è l’iperpigmentazione della pelle. Qualche macchia cutanea, o anche semplicemente un colorito non omogeneo che vogliamo mascherare. Non serve per forza utilizzare prodotti super coprenti, almeno non in estate, basterà seguire questi step. Prima di tutto applichiamo una crema o un siero idratante su viso e collo, poi una crema con filtro UV. Servirà per non accentuare le macchie e prevenire anche l’invecchiamento precoce della pelle.

Come definire gli zigomi

Usiamo una crema colorata, meglio se di quelle per uniformare il colorito per la nostra base. Copriamo eventuali borse o occhiaie con un po’ di correttore e passiamo all’illuminante. Non utilizzeremo illuminanti in polvere, ma in crema, o comunque fluidi. Applichiamo l’illuminante su tutto il viso, mescolandolo con un po’ di crema colorata. Ora concentriamoci sulle sopracciglia, così da far asciugare bene la base, e poi passiamo una cipria trasparente. Ora il passaggio che definirà il viso e ci farà sembrare più giovani. Prendiamo con il polpastrello un po’ di terra e picchiettiamola sotto lo zigomo. Tiriamo un po’ le labbra per capire la posizione precisa in cui applicarla e seguiamo la forma naturale dello zigomo. Sfumiamo leggermente verso l’attaccatura dell’orecchio e il gioco è fatto.

Completiamo il tutto con un po’ di ombretto sfumato sotto la rima degli occhi e un leggero smokey eye. Scegliamo dei toni caldi o freddi in base al colore degli occhi, anche rimanendo su colori neutri. Questo ci farà avere uno sguardo più intenso e più profondo, anche se non abbiamo gli occhi chiari. Un filo di mascara, un po’ di profumo e siamo pronte a conquistare tutti anche a 50 anni. Quindi, ecco un trucco leggero e luminoso con effetto lifting facile da realizzare con pochissimi prodotti. L’effetto glow è quello che ci serve per avere una pelle più luminosa e giovane come quella di una ventenne.

