Come ogni anno l’estate, il caldo e il sole risvegliano in noi la voglia di relax, di divertimento e spensieratezza, ma anche il nemico numero uno della stagione, le odiose zanzare. Si aggirano di giorno e di notte in casa e, quando meno ce lo aspettiamo, anche mentre dormiamo, pungono la nostra pelle senza pietà.

Spesso facciamo anche fatica ad addormentarci e il nostro sonno diventa un vero inferno. La sera capita anche di rinunciare a dei gradevoli momenti in giardino o in terrazza, pur di non essere disturbati da questi tremendi insetti. Se non usiamo nessun prodotto spray, altro rimedio per tenerle lontano, ci ritroviamo a grattarci senza tregua. Insomma mettono a dura prova la nostra pazienza.

Altro che zampirone, per allontanare le zanzare da casa e giardino senza usare aceto o piante ecco 2 rimedi naturali

Per trovare un poco di sollievo, ancora prima di spalmarci vari unguenti e lozioni contro le zanzare, dovremmo pensare a dei rimedi da disporre nelle stanze e fuori in giardino.

È un classico acquistare lo zampirone o spirali più naturali, che con il loro fumo terrebbero questi temibili insetti lontano dalla nostra pelle. Mentre molti sfruttano alcuni prodotti della dispensa, come ad esempio l’aceto, che aggiunto su delle fette di limone, potrebbe essere un buon repellente casalingo.

Le piante, poi, sicuramente rappresentano un buon compromesso per chi vuole abbellire davanzali e balconi e contemporaneamente difendersi dalle zanzare. Infatti il profumo di molte specie, come la citronella, geranio, erba gatta, lavanda e diversi aromi, sarebbero tra le varietà belle e profumate, in grado di non fare avvicinarle.

Se, però, per qualsiasi motivo non possiamo usare nessuna di queste opzioni, niente paura, in poche mosse potremo produrre un antizanzare fai da te con pochi ingredienti.

2 trucchi fai da te

Altro che zampirone, per allontanare le zanzare prepariamo questo infallibile antizanzare semplicemente con 200 gr di cera avanzata dalle candele e olio essenziale. Quindi, sciogliamo in un pentolino i pezzi di cera a fiamma bassa per pochi minuti, spegniamo il fuoco e aggiungiamo 5 gocce di olio essenziale.

Potremmo scegliere tra quello alla lavanda o il tea tree. Usiamo un vecchio barattolo di vetro e inseriamo uno stoppino tenendolo dritto mentre versiamo il mix. Attendiamo che la nuova candela si solidifichi e poi potremo usarla.

In alternativa, prendiamo una bottiglietta di plastica, tagliamo sotto il collo e capovolgiamo la parte tagliata all’interno. Scaldiamo in un pentolino 2 cucchiai di zucchero e 2 bicchieri d’acqua. A fuoco spento aggiungiamo un panetto di lievito di birra, versiamo il composto dentro la bottiglia e posizioniamola in alto su un mobile o un tavolo. In questo modo le zanzare verranno attirate all’interno e difficilmente ne troveremo in giro.

