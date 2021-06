D’estate la nostra pelle è sotto attacco dal sole e dai raggi UV. Per questo motivo dobbiamo sempre ricordarci di proteggerla con le creme adatte in modo da evitare irritazioni e problemi più gravi. Stessa cosa vale per i nostri occhi, che dobbiamo proteggere dai raggi con occhiali adatti.

Ma non ci sono solo la nostra pelle e i nostri occhi, dobbiamo anche proteggere le nostre unghie. Oggi per questo vedremo un semplice metodo che dobbiamo seguire per proteggere le nostre unghie dal sole.

La crema va messa ovunque se vogliamo essere protetti

Le nostre unghie e i nostri capelli sono altrettanto sensibili ai raggi solari. Dobbiamo proteggerle se vogliamo evitare che si indeboliscano fino a spezzarsi.

Per proteggere le unghie nella stagione estiva, dal sale del mare e dal sole possiamo usare degli smalti protettivi specifici che creano una pellicola sull’unghia che la protegge agli agenti esterni. Lo smalto semi-permanente è perfetto perché lascia respirare l’unghia proteggendola dai danni.

In mancanza di uno smalto specifico possiamo usare uno smalto trasparente.

Sia che abbiamo messo lo smalto che no dobbiamo spalmare la crema anche sulle mani e sui piedi in modo che le nostre unghie siano protette.

Ecco un semplice metodo che dobbiamo seguire per proteggere le nostre unghie dal sole

Se seguiamo i consigli di questo articolo vedremo se fa al caso nostro più l’olio o la crema solare, ma quale che sia la nostra scelta non dimentichiamoci di proteggere ogni parte del nostro corpo dalle aggressioni del sole. Solo in questo modo potremo godere di tutti i doni del sole, avere un’abbronzatura perfetta e non avere macchie o colore non uniforme.

Ora che sappiamo queste cose non possiamo più dimenticarci di spalmarci la crema, nostra vera alleata in questa estate di caldo e sole.