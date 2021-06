Sono tantissime le applicazioni inventate ogni giorno da scaricare sullo smartphone e più o meno corrispondono alle nostre esigenze. Basta andare sull’App Store per chi possiede un IPhone o su Google Play Store per chi ha invece altre marche come Huawei o Samsung. Una volta cliccato si apre “un mondo” e possiamo scegliere quale applicazione fa più al caso nostro.

Ecco perché tutti stanno scaricando gratuitamente queste applicazioni utilissime per le foto

Le applicazioni che hanno riscontrato maggior successo sembrano essere quelle riguardanti le foto. In questo articolo consigliamo delle app davvero incredibili.

1) Photo Retouch

Quante volte ci è capitato che mentre scattiamo una foto o facciamo un selfie c’è qualcuno o qualcosa di indesiderato che rovina la foto stessa?

Da ora in avanti potremo dire addio alle foto rovinate e a tutti quei metodi per ritagliarle e cercare di “salvarle”. Con Photo Retouch infatti sarà possibile eliminare l’oggetto o la persona indesiderata in men che non si dica. È scaricabile gratuitamente e anche se ci sono degli acquisti in app la sua funzione non cambia. Potremo in ogni caso usarla per eliminare ciò che non ci piace.

2) Mediatrix

Quest’app è davvero innovativa poiché sarà in grado di convertire le nostre foto in un testo. Per esempio scattiamo una foto in una pagina di un libro e velocissimamente si trasformerà in un testo. L’applicazione funziona anche con gli screenshot e ci farà guadagnare un sacco di tempo. Ovviamente è gratuita.

3) Reversee

Se ci frequentiamo con una persona via chat ma che ancora non abbiamo conosciuto di presenza, Vogliamo essere sicuri che la persona sia quello che dice di essere. Quindi cosa facciamo?

Scarichiamo gratuitamente Reversee grazie alla quale possiamo prendere delle foto che ci sono state inviate e verificare se le stesse non siano state prese da Internet.

