Se giugno segna l’inizio del bel tempo costante e della fine di piogge e vento, marca anche l’arrivo di alcuni inconvenienti domestici che pensavamo di aver dimenticato. Infatti se è vero che con l’arrivo dell’estate possiamo goderci finalmente i nostri spazi esterni, è altrettanto vero che non siamo gli unici a poterlo fare. Ebbene si, ci riferiamo proprio a tutti quegli animali che con le alte temperature e la bella stagione inizieranno ahimè a farci visita. Tra questi, e lo sappiamo bene, ci sono anche i tanto odiati roditori, ovvero i topi.

Diverse tecniche

A dire il vero i topi trovano la loro strada dentro casa anche in inverno e quindi quando fa più freddo. E però un fatto che in estate vi è una probabilità maggiore di avere a che fare con questo roditore soprattutto negli spazi esterni, come dicevamo. Se da una parte può essere più facile combatterci fuori il perimetro dell’abitazione, dall’altra rimane a tutti gli effetti una difficile lotta. Che va combattuta con tutte le tecniche possibili. E per questo, oggi, ne vogliamo proporre una.

Mai più topi in terrazzo grazie al talento indescrivibile di questa pianta profumata

Il metodo che suggeriamo oggi si rivela tanto efficace quanto assolutamente semplice da attuare. Ed il motivo è uno solo, non dovremo fare assolutamente nulla. Infatti non si tratta di tecniche che richiedono il posizionamento di trappole, il controllo del balcone o altro. Bensì è un rimedio che si basa semplicemente sul posizionare strategicamente una pianta, ma non una qualsiasi. Infatti ci riferiamo nello specifico alla pianta di narciso. Non tutti lo sanno ma questa specie, oltre a regalare dei colori vari e bellissimi, donerà anche al terrazzo un profumo inebriante e a dir poco piacevole.

Ed è proprio questo odore, per noi gradevolissimo, ad allontanare i roditori. Infatti i topi non sopportano l’odore che deriva dal narciso. Cambieranno dunque immediatamente idea, scegliendo di andare dai nostri vicini piuttosto che nel nostro spazio esterno. Il tutto grazie ad un rimedio del tutto naturale e, che per noi umani, si presenta anche come un profumo gradevole e piacevolmente aromatico. Ecco dunque come fare per non avere mai più topi in terrazzo grazie al talento indescrivibile di questa pianta profumata.