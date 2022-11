Ecco un semplice allenamento con la cyclette che dimagrirebbe la pancia tonificando gambe e glutei

La cyclette è lo strumento per il fitness di cui molti non fanno a meno, che sia in palestra oppure a casa. Questo perché favorirebbe un esercizio comodo ed efficace su più fronti. Oltre che consentire un buon allenamento cardio, permetterebbe di lavorare su gambe e glutei, tonificandoli. Di conseguenza, potrebbe aiutare a perdere peso, se utilizzata nel modo corretto e con la dovuta regolarità.

Di norma, il vantaggio della cyclette è quello di apportare dei benefici al corpo anche con tempi di allenamento ridotti. Con una sola mezz’ora quotidiana, potremmo migliorare il nostro fisico senza mettere sotto stress le articolazioni e bruciando una quantità considerevole di calorie. Certo, ognuno di noi ha le sue tempistiche e il proprio ritmo da seguire. Ma per agevolare chi deve ancora iniziare a cimentarsi nello spin c’è un programma facilissimo e perfetto da seguire anche a casa propria.

Ecco un semplice allenamento con la cyclette per snellire e potenziare la muscolatura

Con una pedalata anche a ritmo moderato è possibile lavorare e rassodare molti muscoli del corpo. L’allenamento consigliato punta proprio a questo, ma prima di iniziare servirà qualche consiglio preliminare. Vestirsi adeguatamente è importante per non avere difficoltà nel movimento. Indossiamo abiti comodi e che permettano una corretta traspirazione. Inoltre potrebbe essere utile avere un timer che salvi ogni intervallo di tempo. Cosicché potremo monitorare tutti i nostri progressi.

Detto questo, possiamo cominciare con l’esercizio. Montiamo sulla cyclette e partiamo con un semplice riscaldamento di circa 12 minuti. Una volta terminato, seguiremo dai 3 ai 5 round di lavoro, ognuno della durata di 6 minuti. Infine concludiamo il tutto con un breve defaticamento che duri attorno ai 3 minuti.

Per seguire al meglio il programma indicato non bisogna avere fretta o sforzare più del dovuto il proprio fisico. È consigliabile che l’intensità della pedalata e le pause nel mezzo rispettino la propria forma attuale. Ad ogni modo, chi è ancora alle prime armi potrebbe ripetere il lavoro principale per un totale di 3 sequenze. Così da poter chiudere la sessione in circa 45 minuti. Dunque, ecco un semplice allenamento con la cyclette, ottimo per rimettersi in forma e pensare già al mare.

Come scegliere quella giusta

Una cyclette a propria disposizione è uno strumento formidabile per il proprio percorso di fitness. Non tutti i modelli sono uguali, però, e alcuni sarebbero più funzionali di altri. Vi sarebbero perciò alcune caratteristiche e dei plus da tenere in considerazione nella scelta finale. Per esempio, il volano dovrebbe essere piuttosto pesante (almeno 3 o 4 kg), per garantire un movimento regolare e poco difficoltoso delle gambe.

La comodità è un altro fattore da non trascurare. Una cyclette ben equipaggiata dovrebbe garantire una buona ergonomia, dando la possibilità di regolare parti come sellino e manubrio. Controlliamo poi che sia stabile, di buona costruzione e con una base ampia e protetta. Infine un ulteriore input per l’acquisto potrebbe riguardare la presenza di un display grande e che rilevi più dati come velocità, tempo e calorie eliminate.