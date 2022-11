Paesaggi da cartolina nei 3 borghi della Germania perfetti per un giro nelle prossime vacanze

Le vacanze sembrano un lusso da concedersi solo in estate per la maggior parte delle persone. Si lavora 11 mesi all’anno, in attesa di quei pochi giorni di relax che raggiungeremo solo nella stagione più calda.

E se invece ci concedessimo qualche giorno di relax anche in autunno o inverno? Al contrario di quel che alcuni di noi potrebbero pensare, infatti, l’atmosfera di queste stagioni riesce a rendere i paesaggi ancora più magici. Soprattutto se parliamo di borghi incorniciati da valli e montagne.

Così come in Francia potremo visitare luoghi da sogno nel Basso Reno, allo stesso modo anche in Germania potremo rimanere sbalorditi.

Qui, infatti, esistono tanti piccoli borghi che sembrano dipinti per quanto sono belli, e che dovremo assolutamente visitare. Tra le vie della Baviera, ad esempio, potremo scorgere luoghi incantevoli, tra cui Rothenburg ob der Tauber, e non solo. Scopriamo insieme alcuni tra i borghi più belli della Germania.

Paesaggi da cartolina nei 3 borghi tedeschi di Baviera e Sassonia da visitare in coppia o con bambini

Una delle zone più belle della Germania è, senza dubbio, la Baviera. È qui che nasce Rothenburg ob der Tauber, sopra la valle del fiume Tauber.

Tante piccole stradine strette e casette tipiche a graticcio descrivono questo borgo piccolo, ma che merita sicuramente una visita. Arrivando qui sembrerà di vivere in un cartone animato Disney, in un’atmosfera antica, quasi ferma nel tempo.

Il borgo è circondato da mura antiche, con torri e portoni, e si potrà assistere a eventi e manifestazioni folkloristiche, praticamente in ogni stagione. A Natale la città si addobba a festa grazie ai tipici mercatini di Natale, che richiamano turisti da ogni parte del Mondo.

La splendida città delle porcellane

Proseguiamo il nostro viaggio in Germania alla volta di Meissen, cittadina della Sassonia famosa in tutto il Mondo per la produzione di porcellane. Qui potremo ripercorrere la storia attraverso manufatti di porcellana, risalenti addirittura al 1700.

Strade acciottolate, tetti rossi, case borghesi e un’atmosfera quasi medievale fanno di Meissen una delle cittadine tedesche più belle.

In questo luogo non potrà assolutamente mancare una tappa alla meravigliosa cattedrale, un bellissimo esempio di architettura gotica. Al suo interno potremo scorgere decorazioni ricchissime, che ci lasceranno assolutamente a bocca aperta.

Imperdibile anche il Castello di Albrechtsburg. Questo, infatti, fu il primo castello della Germania edificato e pensato come residenza, e non a scopo difensivo, in stile tardo gotico. A tal proposito, per gli amanti dei castelli ricordiamo che in giro per il Mondo ci sono altri bellissimi castelli da vedere, da cui rimanere sbalorditi.

La perla della Germania

In questo tour virtuale non possiamo non citare Miltenberg, soprannominata la “Perla del Meno”, poiché si affaccia proprio sulle acque del fiume omonimo. Anche questo luogo è caratterizzato da case colorate a graticcio, decorate da bellissimi gerani che spuntano dai balconi.

Qui dovremo visitare, in particolare, la Marktplatz, ovvero l’antica piazza del mercato, famosa anche per la sua fontana. Non potremo perderci neanche la Rokokohaus, il Museo Civico di Miltenberg e la Chiesa di St. Jakobus. Infine sarà d’obbligo una tappa alla Gasthaus “Zum Riesen”, una delle locande più antiche della Germania. Scorgeremo paesaggi da cartolina nei 3 borghi di cui sopra e trascorreremo una meravigliosa vacanza tra atmosfere davvero magiche.