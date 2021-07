Che fastidio i brufoli! Antiestetici, dolorosi e insopportabili. Nessuno li ama. Da quando fanno capolino durante la pubertà, diventano un problema serio per chiunque. Basti pensare all’acne. I brufoli sottopelle, dal loro canto, forse sono ancora più difficili da contrastare.

Nelle prossime righe si parlerà proprio di tale argomento.

Ecco un rimedio naturale, semplice ed efficace per combattere i brufoli sottopelle.

Sintomi e cause

I brufoli sottopelle si presentano come un gonfiore in determinate parti del corpo. Possono essere accompagnati da prurito, dolore e infiammazione. Al contrario dei loro cugini che si mostrano con la classica punta bianca, questi rimangono nascosti. Di solito appaiono sul viso, sulla schiena o sul cuoio capelluto.

Le cause possono essere molteplici. Scarsa igiene, alterazioni ormonali, disturbi al fegato, reazioni allergiche.

Come si può risolvere questa problematica?

Esistono vari medicinali che si usano appositamente per i brufoli sottopelle. I rimedi naturali, tuttavia, in alcuni casi sono i più efficaci. Innanzitutto si consiglia di applicare del ghiaccio sulla zona interessata. In tal modo si può alleviare il dolore e calmare l’infiammazione.

Gli oli essenziali, però, sono sicuramente degli ottimi alleati. Si fa riferimento in particolare all’olio di melaleuca e di lavanda. Essi sono famosi per le loro incredibili proprietà antinfiammatorie.

Prima di applicare qualsiasi prodotto è necessario consultare il proprio medico curante. L’improvvisazione è sempre da evitare.

Il procedimento è semplice. Basta versare qualche goccia di olio su del cotone. Quindi si fanno degli impacchi sul brufolo in questione. Chi ha una pelle molto sensibile deve essere particolarmente cauto.

Dopo qualche applicazione si toccheranno con mano i primi risultati.

Occhio alla prevenzione

Si suggerisce, inoltre, di adottare delle strategie per prevenire la problematica di cui si è parlato. In primis bisogna usare cosmetici e prodotti per l’igiene personale di qualità. È necessario seguire una dieta sana e non abusare di alcol. È consigliabile, infine, detergere regolarmente soprattutto il viso.