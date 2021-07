L’estate avanza e con sé porta frutti strepitosi e gustosissimi con cui preparare deliziosi succhi, confetture e marmellate. Negli ultimi anni, sempre meno persone accendevano i fornelli per produrre queste meravigliose leccornie, visto il tenore di vita molto frenetico e privo di tempo libero. Dopo la chiusura data dalla pandemia di COVID-19, però, sempre più persone hanno incominciato a ritrovare questa antica arte culinaria. In pochi, però, conoscono i trucchi della nonna per creare una marmellata semplice e favolosa, che farà innamorare tutti.

Come si prepara quella tradizionale

La marmellata richiede di base solamente 2 ingredienti, ossia frutta fresca e zucchero. Basta mettere il tutto in una pentola e far cuocere a fuoco lento per diverse ore, mescolando per evitare di far attaccare il composto.

Oggi viene in soccorso la pectina, che permette di addensare la marmellata cuocendola meno e donando una conservazione più lunga e duratura. La ricetta tradizionale di marmellata, però, non aveva questa nuova aggiunta alimentare.

Quindi, come facevano le nonne a far quella squisita e succulenta marmellata, che risultava essere davvero strabiliante su qualsiasi cosa?

Pochi conoscono i trucchi della nonna per creare una marmellata semplice e favolosa

Innanzitutto, va fatto presente che più marmellata si fa, più solitamente risulta essere deliziosa. Questo perché cuoce più a lungo. Infatti, il primo trucco sta proprio nella cottura.

Cottura della marmellata

Una buona marmellata dovrà cuocere per ore ed ore! Ebbene sì, questo punto è davvero importante e per un’ottima marmellata tradizionale della nonna non si potrà fare diversamente.

Quantità di zucchero

La quantità di zucchero varia in base a come si vuole ottenere la marmellata. Le dosi delle nonne normalmente sono 1:1/1:2/1:3. Lo zucchero aiuta la frutta a diventare più densa, dunque, più i frutti saranno ricchi d’acqua, più zucchero bisognerà aggiungere e viceversa. È comunque possibile utilizzare poco zucchero, facendo semplicemente cuocere la frutta più a lungo. Si ricorda, comunque, che lo zucchero è un elemento che contribuisce fortemente alla conservazione del prodotto. Dunque, meno zucchero significherà scadenza più breve.

Succo di limone

Non indispensabile, ma il succo di limone aiuta a mantenere una sgargiante colorazione del prodotto e permette di conservare la marmellata più a lungo.

Mela

Quando la frutta è troppo matura e/o acquosa, aggiungere delle mele aiuta ad addensare la marmellata.

Ecco svelati i trucchi antichi delle nonne!