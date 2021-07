Noi italiani sappiamo bene che la nostra Penisola nasconde alcuni dei borghi più belli d’Europa, dove poter passare delle estati stupende e non solo. Eppure, risulta sempre estremamente soddisfacente quando delle testate straniere consigliano di visitare alcune delle nostre città più belle.

Ecco perché quest’estate dobbiamo visitare questi bellissimi borghi che persino una famosa rivista americana consiglia. Scopriamo subito di quali borghi si tratta.

I piccoli tesori della costa ligure tutti quanti da scoprire

Che la costa della Liguria nasconda bellissimi angoli di paradiso affacciati sul mare non è certo un mistero. Sono poche, infatti, le persone che non hanno almeno sentito parlare dei bellissimi borghi delle Cinque Terre. Monterosso, Corniglia, Manarola, Riomaggiore e Vernazza sono infatti capaci di regalare delle emozioni incredibili, grazie al loro fascino antico e ai loro panorami assolutamente indimenticabili.

Eppure non sono questi gli stupendi borghi che la nota rivista americana Forbes consiglia di visitare durante l’estate.

Sono quattro i borghi che la rivista americana Forbes consiglia di visitare durante l’estate. Il primo è Noli, piccolo centro abitato con un passato tutto da scoprire. Questo borgo, tra i più belli d’Italia e di cui ci siamo già occupati in un precedente articolo, in antichità è stato capitale di una repubblica marinara in auge fino al 1797. Qui ci si potrà godere alcune bellissime spiagge, premiate con la prestigiosa “Bandiera Blu”, e visitare l’antico Castello di Monte Ursino.

Il secondo borgo da visitare è Cervo, piccolo centro affacciato sul mare e dominato dal Castello dei Clavesana.

Imperdibile risulta anche una visita a Nervi, cittadina nei pressi di Genova, in cui perdersi tra musei e antiche ville.

Infine, l’ultimo borgo consigliato è quello di Tellaro, piccolo centro cittadino in cui sembra che il tempo si sia fermato.

Non resta quindi che prepararsi e visitare questi piccoli borghi tutti da scoprire.

