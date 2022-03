Tutti conosciamo le proprietà nutritive e la bontà di un buon piatto di pesce. È un alimento che non tradisce e che si consiglia di portare in tavola regolarmente. Come ben avremo notato aggirandoci per il supermercato o le bancarelle, le specie ittiche in commercio sono davvero molte. Per questo orientarsi nella scelta non è poi così facile.

Infatti, sebbene siano benefici, non tutti i pesci sarebbero magri e saporiti allo stesso modo. Per aiutare il pubblico in cucina, abbiamo deciso di proporre una ricetta gustosa e piuttosto veloce con il nasello. Questo pesce di stagione povero di grassi è una grande fonte di sostanze nutritive. Inoltre, si prepara con facilità e con una piccola dose di ingredienti.

Identikit e benefici

Non è difficile riconoscere il nasello al mercato, ma occhio a non confonderlo con il luccio. Anche se di aspetto simile, il nostro pesce ha un corpo lungo e slanciato con squame grigio argento. Raggiunge una lunghezza compresa tra 30 e 60 cm ed è chiaramente di acqua salata.

Le proprietà nutritive del nasello sono simili a quelle del merluzzo, ma non chiamiamolo con lo stesso nome, in quanto appartenenti a specie diverse. La sua carne è sana e nutriente e per la sua magrezza la si inserisce spesso nelle diete ipocaloriche. I grassi presenti sono perlopiù buoni e le proteine di alto valore biologico. Il nasello è poi ricco di vitamine e sali minerali alleati della salute.

Questo pesce di stagione povero di grassi e altamente digeribile è colmo di potassio e omega 3 e prelibatissimo in cucina

Cucinare il nasello è un gioco da ragazzi e non perderemo molto tempo ai fornelli. L’idea di oggi consiste nel realizzare dei delicatissimi filetti in crosta di patate. Ecco ciò che ci serve per 3 persone:

2 filetti di nasello;

una patata;

un’arancia;

un rametto di rosmarino;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe q.b.

Iniziamo togliendo la buccia alla patata. Grattugiamo la polpa, poi mettiamola in una bacinella con rosmarino tritato, sale e pepe e mescoliamo tutto. Prepariamo una teglia rivestendola con carta da forno e delicatamente adagiamo i filetti di pesce.

Riprendiamo il mix di patate e distribuiamolo sul nasello, poi condiamo tutto con un goccio di olio di oliva. Riscaldiamo il forno a 220 gradi, quindi cuociamo il pesce per circa 20 minuti. Terminata la cottura sforniamo i filetti e impiattiamoli ancora caldi grattugiandovi sopra la scorza d’arancia.

