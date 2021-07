Sentiamo un forte dolore all’alluce senza apparente motivo? Lo vediamo gonfio e arrossato? È possibile che si tratti di gotta. Quindi, se abbiamo questi sintomi, o se conosciamo qualcuno che ne soffre, questo articolo può chiarire i passi che dobbiamo compiere. Infatti, chi ha problemi di gotta soprattutto in estate dovrebbe sapere queste cose.

Che cos’è la gotta

La gotta è una malattia che comporta attacchi acuti e frequenti di artrite, cioè dolori alle articolazioni. Questo è dovuto ai cristalli di acido urico che si concentrano nelle articolazioni. Ma come ci finisce l’acido urico in una zona così improbabile? Questo avviene quando i reni non riescono a smaltire tutto l’acido urico che il nostro corpo produce.

Quindi, si formano dei cristalli che entrano nel sangue. Durante il loro corso questi finiscono per concentrarsi proprio nelle articolazioni. Nel 75% dei casi si tratta di quella dell’alluce. Questi sono di gran lunga più frequenti nell’uomo, anche se dopo la menopausa anche molte donne cominciano a soffrirne.

Ma come mai produciamo più acido urico di quello che riusciamo a smaltire?

Le cause della gotta

L’acido urico che entra nel sangue viene normalmente smaltito dai reni. Per quale motivo però la sua quantità diventa ingestibile? Ciò può essere dovuto a malattie ereditarie, tumori, insufficienza renale, obesità, ipertensione, farmaci e alcolici.

Per scoprire quale sia tra queste la causa del nostro problema, dobbiamo rivolgerci al medico. Lui sarà in grado di diagnosticare l’effettiva presenza della gotta e individuarne le cause. Probabilmente, ci sarà bisogno di fare delle analisi alle urine o al fluido articolare. In sostituzione o in aggiunta poi potrebbe richiederci delle radiografie. Prima capiamo però se dobbiamo preoccuparci scoprendo tutti i sintomi di questo male.

I sintomi della gotta

La gotta comporta un’infiammazione delle articolazioni, caratterizzata da un dolore molto acuto. Questo può durare diverse ore fino ad alcuni giorni. Questo poi scomparirà per un certo periodo. Se non trattata però, la gotta si ripresenterà sempre più frequentemente. Questa infiammazione può anche causare gonfiore, arrossamento e ipersensibilità della zona interessata. Potrebbero anche crearsi i cosiddetti tofi, noduli di cristalli di acido urico che sono anche percepibili al tatto.

Come trattare la gotta

Per sapere quali farmaci assumere per risolvere questo problema bisogna necessariamente consultare il medico. I trattamenti infatti variano da persona a persona. Quello che possiamo fare noi è limitare il rischio di comparsa della gotta o delle sue fasi ricorrenti. Per farlo dobbiamo bere di più, soprattutto in estate, dal momento che tendiamo disidratarsi più in fretta. Questo infatti favorisce la concentrazione delle urine e la creazione dei cristalli. Limitiamo anche gli alcolici e i cibi grassi, preferiamo frutta e verdura poco condita, manteniamo il nostro peso corporeo nei parametri suggeriti dagli esperti.