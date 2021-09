Può capitare di ritrovarsi con dei tubi a vista, sia all’interno che all’esterno della casa. Soprattutto in zone che abbiamo ristrutturato da poco come cucina o balcone. Abbiamo messo un nuovo impianto di riscaldamento, una nuova cappa, o riparato delle tubature. Oppure, abbiamo fatto installare una piccola vasca in balcone per innaffiare in modo più veloce le nostre piante. E ora ci ritroviamo a fare i conti con questi tubi antiestetici che rovinano tutto l’ambiente scelto con cura.

Non solo, soprattutto se si tratta di tubi esterni dobbiamo valutare anche un altro problema. Se viviamo in una zona molto fredda, in inverno, queste tubature potrebbero rovinarsi. Nel caso di tubi che trasportano acqua si rischia che con basse temperature queste si congelino. E potremmo anche rischiare che scoppino causando grossi problemi. Quindi trovare un modo per proteggerle senza intaccare l’arredamento è fondamentale.

Come coprire i tubi a vista che rovinano l’arredamento della nostra bellissima casa

Un ottimo metodo è sicuramente quello di creare un rivestimento in cartongesso. Questo materiale edile è sicuramente tra i più usati quando si tratta di coprire tubature. Versatile e facile da installare non richiede per forza un esperto se siamo bravi con il bricolage. Infatti, è possibile reperirlo nei più forniti negozi di fai da te. L’importante è sapere che per coprire i tubi del gas è necessario lasciare delle aperture. Questo per facilitare l’accesso in caso di emergenza.

Ma se non vogliamo spendere soldi per installare il cartongesso, ecco una soluzione più economica. Se dobbiamo nascondere dei piccoli tratti di tubature perché non dipingerli? Così le tubature s’integreranno nell’ambiente, mimetizzandosi con il colore della parete. Attenzione, però, a scegliere il colore esatto altrimenti si avrà l’effetto contrario.

E se non vogliamo dipingerli ma nasconderli completamente?

Dobbiamo prima valutare la posizione delle tubature. Se sono vicino al soffitto o poco sopra al pavimento usiamo i mobili per nasconderle. Non c’è soluzione più semplice. Se invece si trovano nelle vicinanze di una finestra pensiamo ad una tenda con binari. I pannelli sono l’ideale in questi casi per creare un effetto vedo non vedo e integrarsi nell’arredamento.

Per finire se nessuna di queste soluzioni fa al caso nostro possiamo optare per dei copritubi. Hanno la stessa funzione dei copricavo ma servono per nascondere i tubi. Scegliamoli del colore più adatto alla nostra casa. E se siamo indecisi sul materiale chiediamo consiglio all’addetto del negozio. Lì sapranno consigliarci la soluzione ideale per il tipo di tubature che dobbiamo coprire.

Ecco, quindi, come coprire i tubi a vista che rovinano l’arredamento della nostra bellissima casa. Se poi abbiamo una casa in stile industriale perché coprirli? Daranno più carattere all’ambiente e sembrerà davvero di trovarsi in una ex fabbrica. Magari scegliamo se possibile tubi grigio antracite o anche neri. L’effetto sarà davvero strabiliante.

